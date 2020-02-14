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Kablo ve motorlu testere hırsızları yakalandı

İHA

Mersin'in Anamur ve Mut ilçelerinde kablo ve motorlu testere çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltı aldı.

Kablo ve motorlu testere hırsızları yakalandı

Mersin'in Anamur ve Mut ilçelerinde kablo ve motorlu testere çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltı aldı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Anamur ilçesi Malaklar Mahallesinde bir iş yerinden 7 adet motorlu testere çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde iş yerinde çalışan bir kişinin testereleri çaldığını ve başka birine sattığını belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla 2 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada ele geçirilen 7 motorlu testere ise sahibine geri teslim edildi.
Mut ilçesine bağlı Dağpazarı Mahallesi'nde enerji ve nakil kablo hırsızlığı olayıyla ilgili de çalışma yapan ekipler, olay yerine yakın yerde bir kamyonetin terk edilmiş olduğunu görerek, bölgede araştırma yaptı. Yapılan araştırma sırasında şüpheli bir kişi kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Şahsın üzerinde ve çevrede yapılan aramada, 1 kerpeten, 1 pense, 1 saç kesme makası ve 600 metre uzunluğunda çelik elektrik teli ele geçirili.
Şahıs gözaltına alınarak, jandarma komutanlığına götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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