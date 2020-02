MDOB'dan 'Sevgililer Günü'ne özel muhteşem konser

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 'Sevgiliye Sürpriz Film Müzikleri' konseri büyük ilgi gördü.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmen Vekili Serbülent Biçer'in yanı sıra yaklaşık bin 400 kişi katıldı.

İstanbul Film Müzikleri Orkestrası kurucusu ve şefi Kerem Esemen yönettiği, şefliğini Anıl Aydın'ın üstlendiği koro, 'İyi, Kötü ve Çirkin', 'Titanik', 'Game Of Thrones', 'Harry Potter', 'Gladiator', 'Forrest Gump' 'Karayip Korsanları', 'Görevimiz Tehlike' ve "Pembe Panter', 'E.T' 'Geleceğe Dönüş'ün de aralarında bulunduğu ünlü film ve dizilerin müziklerini seslendirdi. Müzikleri seslendirilen yapımlardan kısa görüntüler de perdeye yansıtılırken Sevgililer Günü'ne özel, İngiliz rock grubu Queen'in 'Bohemian Rhapsody' adlı eserinin senfonik düzenlemesini, solist Oğuz Sırmalı eşliğinde ilk kez dinleyici için seslendirildi.

Konser sonunda konuşan orkestra şefi Kesem Esemen, "Harika bir konserdi, salon ağzına kadar doluydu. Yüzüklerin Efendisinden, E.T, Harry Potter, Geleceğe dönüş ve daha nicelerini seslendirdik. Harika duygular, Mersin içinde çok güzel bir konser oldu. Umarım tekrarını gerçekleştiririz" dedi.



