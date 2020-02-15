Ayağını pencereden çıkartıp, araç kullandı

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MERSİN´de bir otomobil sürücüsünün ayağını camdan çıkarıp, aracını kullandığı anlar, an be an görüntülendi.

Adana plakalı kırmızı renkli otomobilin sürücüsü MersinTarsus karayolu'nda sol ayağını camdan çıkartıp, aracını kullandı. Bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendiğini fark eden otomobil sürücüsü, hızını arttırıp, gözden kayboldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki topladı.



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