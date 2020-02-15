Çorum'da bakımını üstlendiği 30 kediyi, Mersin'e getirdi

ÇORUM´da, 30 kedinin bakımını üstlenen Sefa Kabakulak, gezmek için geldiği Mersin'e yanında getirdiği kedileri, büyükşehir belediyesinin 1 yıl önce faaliyete geçirdiği Miyav Park'a teslim etti. Kediler, belediyenin bakımevine yerleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi´nin Çağrı Merkezi´ni arayarak durumu anlatan Sefa Kabakulak, 30 kediyi teslim etmek istediğini belirtti. Gelen çağrı üzerine Kabakulak ile Miyav Park´ta bir araya gelen Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı´nda görevli veteriner hekim Oğulcan Karakuş, 30 kediyi alarak, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi´ne getirdi. Bakımevinde genel muayeneleri yapılan kedilerin, sağlık probleminin olmadığı belirtildi. Bir müddet gözetim altında tutulacak olan kedilerden sağlıklı ve kısırlaştırılmaya uygun olanlar kısırlaştırılacak ve sahiplendirilmeye uygun hale getirilecek. Sahiplendirilmeyen kediler ise Miyav Park´ta ağırlanacak. Oğulcan Karakuş, hayvanların Çorum´dan getirilme sürecini şu sözlerle anlattı:

"Bir ihbar aldık. İhbarda, bir vatandaşın Çorum´dan Mersin´e yaklaşık 30 tane kedi getirdiğini ve bunları bakımevimize bırakmak istediği söylendi. İhbarı değerlendirmek üzere Miyav Park´ın önüne gittiğimizde bizi orada bekliyordu. Çorum´dan geldiğini, havaların çok soğuk gitmesinden dolayı hayvanların üşüdüğünü gördüğünü, gezme amaçlı Mersin´e gelirken kedileri de beraberinde getirdiğini söyledi. Kendileriyle beraber detaylı tutanağımızı tuttuk. Bakımevine kendileriyle beraber geldik. Kedileri saydık, tam 30 adet kedimiz vardı. Yaklaşık 8 kutu ile beraber gelmişler. Kendi hususi araçlarıyla yaklaşık 5 saatlik bir yolculuktan gelmişlerdi. Haliyle kediler biraz yorgundu ama çok çabuk uyum sağladılar."



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