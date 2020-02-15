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Seçer: "Kendini yakmak isteyen vatandaş Haziran'da disiplin soruşturmasıyla çıkarıldı” Mersin ...

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus'ta kendini yakmak isteyen vatandaşın belediyeye ait resmi plakalı aracı mesai saatleri dışında ve tatillerde kendi özel işleri için 482 kilometre kullandığını, bu disiplin soruşturması nedeniyle işten çıkarıldığını söyledi.

Seçer: "Kendini yakmak isteyen vatandaş Haziran'da disiplin soruşturmasıyla çıkarıldı” Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı ikinci bileşim toplantısı Silifke’de, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in başkanlığında yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus’ta kendini yakmak isteyen vatandaşın belediyeye ait resmi plakalı aracı mesai saatleri dışında ve tatillerde kendi özel işleri için 482 kilometre kullandığını, bu disiplin soruşturması nedeniyle işten çıkarıldığını söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı ikinci bileşim toplantısı Silifke’de, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in başkanlığında yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında komisyonlardan gelen 27, idareden gelen 10, gündem dışı 1 olmak üzere toplam 38 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında meclis üyelerinin sorularını yanıtlayan Başkan Seçer, siyasi gerekçelerle işçi çıkarma iddiaları ve MESKİ aboneliklerinde alınan katılım payı miktarlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Meclis toplantısında, ilçe belediyelerinden gelen imar planı değişikleri teklifleri de ele alındı. Bazı belediye meclis üyelerinin 1/5 bin ölçekli planlar konusunda Büyükşehir Belediyesinin yavaş hareket ettiğini iddia etmesi üzerine Seçer, ilçe belediyelerinden evrak eksik gelse de süreci başlattıklarını, hızla sonuçlandırmak için gayret ettiklerini söyledi. Plan konusunda özel bir komisyon oluşturduklarını, değerli bir akademisyenden danışmanlık aldıklarını kaydeden Seçer, “Saklı gizli yok. Bu çalışmalar sizlere aleni yapılıyor. Sizin bölgenizdeyse imar müdürünüz gelsin diyoruz. İmar müdürünüz, mühendisleriniz, yetkilileriniz. Açık seçik yapıyoruz. Hiçbir şeyi kimseden gizlemiyoruz. Bu önemlidir” dedi.

“İlçe belediyeleri vatandaşla karşı karşıya gelmemek için bize gönderiyor”
İlçe belediyelerinden, Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni zora sokacak davranışlardan uzak durmalarını isteyen Seçer, “İlçe belediyeleri vatandaşla karşı karşıya gelmemek için bize gönderiyor, dürüst olmak lazım. Oy kaygısıyla biz bu işleri yapacak olursak yandık gitti. İmar keşmekeşi olur. Planlar gecikir. Birbirimizle sıkıntıya gireriz. Anlaşmazlığa gireriz. İlçe belediyeleri bunu yapıyor. Tamamı değil, yapan yapıyor, yapmayan da rahat olsun. Vatandaşla karşı karşıya gelmemek için sevk ediyor bize. Bunu karşılıklı yardımlaşarak yapmamız lazım. Her gecikme, her olumsuzluk vatandaşa yazıyor, Mersin’e yazıyor. 2. etap 1/5 binlikte hepimiz gayret ediyoruz. Akdeniz’i, Toroslar’ı ilgilendiriyor. Tarsus’ta problemler var. Yenice bölgesinde var. 257 itiraz var bir bölgede. Bizden önceki dönemde yapılmış. İş adamları geliyor, fabrika sahipleri, itirazları var. Haklılar insanlar. Dönüyorsun bir de geriye dönük düzeltmeye gidiyorsun hak kaybı olmasın diye. Plan işleri, imar işleri netameli konular. Günahı vebali de büyük konular. Biz bunları açık, şeffaf yapıyoruz. Birbirimize yardımcı olalım, Mersin’i bu beladan kurtaralım. Plan meselesi bir bela. Yatırım yapamıyor insanlar. Özellikle Erdemli ve Silifke gibi ivedi beklentiye girmiş ilçelerde etap etap yapalım, kurum görüşleri gerekmeyen bölgeleri öncelikle bitirelim diye konuştuk. Bununla ilgili çalışmalar da yaptık, çok kısa sürede neticelerini alacağız. 10 ay içinde her şeyi halledemiyorsunuz. Hoş bulduk diyene kadar 8 ay geçti. Geleni, gideni, öteki beriki. Her yere eğilemiyorsunuz. Çok şükür rahatlamaya başladık, her yere dokunacağız. Siz de daha fazla mesai yapın. Belediye orada, komisyon orada, plan ofisi orada, danışman orada. Gelin, gidin, rahatsız edin bana yardımcı olun. Rahatsız edin çalışsın insanlar" diye konuştu.

“Silifke Belediyesi niye çıkarıyorsa ben de onun için çıkarıyorum”
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin dilek ve temenniler bölümünde, MHP ve AK Parti gruplarından meclis üyeleri, belediyenin siyasi saiklerle işçi çıkardığı iddiasını gündeme getirdi. Bunun üzerine Seçer, “Konuşmaktan pek hazzetmediğim bir konu tekrar gündeme geldi. Çünkü bu konuda yapılacak her söylem, belediye ile ilişkisi kesilen arkadaşlarımıza, personelimize farklı bir takım eylem ve işlemler yaptırabilir. İnsanlarda farklı bir algı yaratabilir. Bunlarla ilgili siz bizi ne zaman arasanız bu konuda bizden bilgi alıyorsunuz. Cumhur İttifakı’na mensup meclis üyelerimiz belediye ile ilişkisi kesilen personelle ilgili bir sorun olduğu zaman bizimle iletişime geçiyorlar ve her türlü cevabı da alıyorlar. Bunu inkar edebilir misiniz? Aslında kendileri de biliyor ki biz bu çıkarma işlemlerini keyfimizden yapmıyoruz. Belediye sorun yaşıyor. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Silifke Belediyesi’nin işten çıkarmalarıyla ilgili açıklamam olmamıştır. Bu konuyu siyasi bir malzeme yapmamışımdır. Lütfen siz de bunu böyle yapmayın. Bakın Silifke Belediyesi hangi saikle işe son veriyorsa ben de o saikle son veriyorum. Ben daha dürüst davranıyorum. İstihdam fazlası filan değil. Çalışmıyor. Dürüst davranıyorum. Silifke Belediye Başkanı burada. İstihdam fazlası diye işçi çıkarıyor. Peki yönetime geldiğinden beri eleman aldı mı almadı mı? Buyurun cevaplasın. Ben alıyorum zaten inkar etmiyorum ki. Aramızdaki fark şu; siz diyorsunuz ki istihdam fazlası. İşçi çıkarıyorsunuz yerine eleman alıyorsunuz. Ben de diyorum ki; ben bu insanlardan faydalanamıyorum. Çalışmıyor. İşi provoke ediyor. Belediyeye zarar veriyor. 10 bin insan var. Bunların hepsi benim partime mi mensup? Burada daire başkanları var, genel müdürler var, müdürler var. Sorun bakalım bugüne kadar CHP’ye oy vermişler mi? Yapmayın Allah aşkına" ifadelerini kullandı.

“Haziran ayında, disiplin soruşturmasıyla çıkarıldı”
Tarsus’ta kendini yakmak isteyen vatandaşla ilgili yalan yanlış haberler yapıldığını, bu kişinin birileri tarafından kullanıldığını üzülerek gördüğünü ifade eden Seçer, “Yok efendim evine tehdide gitmişler. Yok efendim ben demişim ki seni çıkaracağım ki yerine birine alayım. Performans nedeniyle çıkarmışız. Böyle bir şey yok. Bu arkadaşımız imar inşaat bünyesinde çalışırken zimmetinde bulunan aracı mesai dışında ve tatil günlerinde 482 kilometre resmi plakalı aracı kullanmış. Güveni kötüye kullanma suçunu işlediği gerekçesiyle disiplin suçuyla görevine son verilmiş. 20 Haziran 2019’da. Bu arkadaşın polis kaydında adam yaralama, hakaret gibi kayıtları var. Bu konuyla ilgili açıklama yapmadık bugüne kadar. Dinledik. Bir milletvekili bir konuyu meclis kürsüsünde dile getirirken iyice süzgecinden geçirmesi lazım. Ben orada da görev yaptım. Meclis mikrofonlarında her aklına gelen konuşulmaz. Sizin orada çıkıp sanki bu vatandaşım dün performans nedeniyle Mersin Büyükşehir’den çıkmış da bugün kendisini yakmaya çalışmış gibi görüntü vermeye çalışmanız toplumu tahrik etme anlamına gelir. Arzu etmediğimiz olaylarla karşı karşıya kalırız” şeklinde konuştu.

“8 bin lira maaş alan memur akşama kadar otursun mu?”
Büyükşehir Belediyesi’nde işini yapmayan, görevini savsaklayan, provoke eden, çalışma barışını bozan kişilerin işten çıkarılması konusunda bizzat kendisinin işin başında olduğunu ifade eden Seçer, 5 değil 35 süzgeçten geçirdiklerini söyledi. Seçer, 35 eski daire başkanı ve müdürün ilçelerde görevlendirilmesiyle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Söz konusu memurların en düşük 7 bin lira maaş aldıklarını, içlerinde 10 bin lira maaş alanların da olduğunu ifade eden Seçer, bu memurlardan faydalanmak istediklerini ancak memurların daire başkanlığı altında bir görevde çalışmayı reddettiğini söyledi. Seçer, “Vicdanınız rahat ediyorsa, bir insan gelecek, aylık 8 bin lira maaş alacak, akşama kadar oturacak. Siz bu insanları benden daha iyi tanıyorsunuz. Bana partizanlık yapıyorsunuz diyemezsiniz” dedi.

“O paraları toplamazsak nasıl yatırım yapacağız?”
Seçer, meclis toplantısında, MESKİ’nin ilk aboneliklerde bir kereye mahsus aldığı katılım payıyla ilgili açıklamalarda da bulundu. Vatandaşın ödediği en yüksek paranın 6 bin 834 lira olduğunu kaydeden Seçer, "Yenişehir’de emlak vergi değeri 455 bin 644 bin lira olan bir daire. Sizce bu dairenin gerçek değeri nedir? Minimum 1.5 milyon liradır. 1.5 milyon liralık dairede oturan vatandaş 6 bin 834 lira ödesin de, ortalığı pislik götürmesin de ben de yatırım yapayım. İkinci sırada, Mezitli’de emlak vergi değeri 333 bin lira. En az 1 milyon lira değerindedir bu daire. 4 bin 995 lira katkı payı ödemiş. Gelelim işyerlerine. 42 bin lira katkı payı ödemiş. Emlak vergi değeri 5 milyon 620 bin lira. Bu bir fabrika. Bir alışveriş merkezinin bana yüklediği yükü görebiliyor musunuz? Müsaade edin de o adam da bize bir 40 bin lira şöyle atsın da biz de kanalizasyon yapalım arkadaşlar. Şimdi gelelim fakirin olduğu yerlere. Aydıncık, en fazla ödeyen 591 lira. Emlak vergi değeri 78 bin 875 lira. En az 150 bin liradır. Akdeniz’de en yüksek katılım payı bin 656 lira. Emlak vergi değeri 110 bin lira. 500 bin liradan az değildir bu ev. 400 bin olsun. Vatandaşlarıma sesleniyorum. Bu parayı ödeyecek olan ev sahipleri. Gittiniz bir ev kiraladınız. Ev sahibi bana ödetti. Hayır kiradan keseceksin onu. Biz bunu bir kereye mahsus alıyoruz. Bir daha böyle bir para alınmıyor. Eğer kanalizasyon, arıtma, temiz içme suyu hatlarının modernleşmesini istiyorsanız bırakın yasaların bize verdiği yetkiyi makul ölçüde yapalım, bu paraları toplayalım. Ben bu paraları toplamazsam nasıl yapacağım bu yatırımları? İnanın belediyecilik popülizmle olmuyor. Gelelim su fiyatlarına. Mut’ta su fiyatları el yakıyor diye şikayet ediyorlar. Vatandaş şikayet ediyor. Geçmişten gelen yanlışları devam ederek düzeltemeyiz. Geçtiğimiz dönemde ilçelere göre su fiyatları farklıydı. Biz bunu eşitledik. Evet Mut cazibe ile su alıyor ama o depolara bakalım. Popülizm yaparak o depoları değiştirebilir miyiz?" diye konuştu.

Vatandaş 3 liraya 3 çeşit yemek yiyecek
Belediyece önümüzdeki aylarda hizmete alınması planlanan mahalle mutfaklarında vatandaşların 3 liraya 3 çeşit yemek yemesini öngören komisyon teklifi oybirliğiyle kabul edildi. Meclis oturumunda, konargöçer olarak hayvancılık yapan vatandaşlara, mevsim dönüşlerinde araç desteği sağlanmasıyla ilgili teklif de oybirliğiyle kabul edildi. Madde üzerine konuşan Seçer, “Bu bir pilot çalışma. Bir tane araç yapıyoruz. Göçerlerimizin mevsim dönüşlerinde hayvanlarını taşıması için katkı yapalım istedik. Ne yapacağımızı netleştiremedik. Bu yıl göreceğiz. Zaten kullanma koşullarını protokolle belirleyeceğiz karşılıklı olarak. Burada bizim amacımız ticari bir gelir elde etme değil. Bilakis konargöçer ailelere bu süreçlerde katkı sunabilme. Biz Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ile karşılıklı konuşarak, istişare halinde, dernek başkanımızla bu konuları mutabakatla protokol yapacağız. Komisyona bu konuda teşekkür ediyorum. Şu anda bir tane yapıyoruz. Uygulamada göreceğiz. Görmek lazım çünkü epey bir maliyeti olan bir çalışma. Göçerlerin bir talebini yerine getirdik, onların gönlünü dönemsel olarak hoş tuttuk anlamında değil, sürdürülebilir bir hizmet getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kentin sahilindeki Orkide Çay Bahçesi’nin belediye iştiraklerinden Kültür A.Ş.’ye 10 yıllığına verilmesi teklifi kabul edilirken, Yenişehir sahilindeki bir kafenin 5 yıllığına belediye iştiraklerinden Denizkızı Turizm A.Ş.’ye verilmesi teklifi komisyonlara sevk edildi. Mecliste, Tarsus’un 82 Evler Mahallesi’ndeki 3107. Sokak ile Tekke Mahallesindeki 3757. Sokak’ın adının Bülent Ecevit Caddesi olarak değiştirilmesi de oybirliğiyle kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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