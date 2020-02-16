Yaralı köpeğe belediye 'umut' oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, trafik kazası geçiren ve ağır yaralanan köpeğe sahip çıktı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, büyük bir ameliyat geçiren köpeğe “Umut” adını verdi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, 13 Şubat akşamı “444 2 153” numaralı ihbar hattına gelen yaralı köpek çağrısıyla harekete geçti. Gözne yolunda bir aracın çarpması sonucu hem bacağından hem de kafasından ciddi bir şekilde yaralanan köpeğin imdadına ekipler yetişti. Durumu kritik olan köpeğin ameliyatını Büyükşehir bünyesinde görev yapan veteriner hekim Oğulcan Karakuş gerçekleştirdi. Çok kan kaybeden köpeğin bakımını umudunu kaybetmeden üstlenen ekip, köpeğin adını “Umut” koydu.

Oğulcan Karakuş, yaralı köpeğin bakımevine geldiği ilk dakikalarda durumunun kritik olduğunu ve çok kan kaybettiğini ifade etti. İhbarı alan ekiplerin durumu bildirmesi üzerine ameliyatı için hemen harekete geçtiklerini belirten Karakuş, "Akşam gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekipler köpeğimizin bacağının çok kötü olduğunu bana bildirdiler. Hemen kalkıp bakımevimize geldim. Köpeğin ilk genel muayenesini yaptığımda kafa travması olduğunu gördüm. Başının üst kısmında yaklaşık 78 santimlik bir yırtık söz konusuydu. Detaylı muayenede sol gözünün hasar aldığını, boyun altında yaklaşık 30 santimlik yırtık olduğunu gördüm. Arka sağ bacakta kırık mevcuttu, kemik kasları delerek dışarı çıkmıştı. Tabi hemen gerekli enjeksiyonlarını yaptık. Daha sonra baş bölgesinden başlayarak dikişleri atıldı. Uyanmasını bekledik, uyandıktan sonra tedavilerine devam ettik. Şu an gayet iyi, sabah onu mutlu bir şekilde gördük. Tabi ki biraz ağrıları söz konusu ama yemek yiyebiliyor, su içebiliyor, sıvı sağaltımları ve tedavileri devam ediyor. Biz köpeğimizin ismini ‘Umut’ koyduk çünkü çok ciddi bir trafik kazası geçirmiş, ciddi anlamda kan kaybetmiş. Ama geldiğimde hala çok güçlüydü. Biz bundan dolayı umudumuzu hiç kaybetmedik. Umutlarımız devam ediyor" dedi.

Bakımevine son zamanlarda çok fazla trafik kazası geçirmiş kedi ve köpeğin geldiğini kaydeden Karakuş, “Sürücülerimiz bu konuda biraz daha dikkatli, biraz daha duyarlı olmalılar. Genelde trafik kazası sonrasında çarpılan kedi ve köpeği oraya bırakıyorlar. En yakın veteriner kliniğine veya ‘444 2 153’ numaralı ihbar hattına haber verdikleri takdirde ekiplerimiz anında müdahale ederek bakımevine alıyorlar. Biz gerekli bütün işlemleri yapıyoruz. Sokakta gören vatandaşlarımız da trafik kazalarına duyarsız kalmasınlar. Bakımevine getirmenin herhangi bir yaptırımı yok, aksine biz çok daha mutlu oluyoruz. Onları sokakta terk etmek yerine bakımevinde bizlere emanet etmeleri çok daha sağlıklı bir davranış” diye konuştu.

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