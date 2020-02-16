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2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinin merkezinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangının olduğu bina kenarında park halindeki araç vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Mersin’in Tarsus ilçesinin merkezinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangının olduğu bina kenarında park halindeki araç vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezi olan Şehitkerim Mahallesi 3145 sokaktaki Kürşat T. adlı kişiye ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Dar sokak ve araç parklarından dolayı olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Yangın çıktığı binanın yanında park halindeki araç vatandaşlar tarafından kapı açılıp, boşa alınıp kurtarıldı. Başka park halindeki araçlar ise sürücüleri tarafından uzaklaştırıldı. Yaklaşık 2 saat süren yangın itfaiye ekipleri tarafından diğer evlere sıçramaması için yoğun çalışma yaptılar. Vatandaşların da kendi hortumlarıyla yardımda bulunduğu yangın itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, yangının neden çıktığı öğrenilemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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