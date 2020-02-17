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Mersin narkotikte Türkiye birincisi Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, 2019 ...

İHA

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, 2019 yılında da Türkiye birincisi oldu. 3 yıl üst üste birincilik elde eden Mersin Narkotik, 2019 yılında 3 bin 44 operasyon gerçekleştirerek 4 bin 315 şüpheliye işlem yaptı. Şüphelilerden bin 139'u tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Mersin narkotikte Türkiye birincisi Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, 2019 yılında da Türkiye birincisi oldu 3 yıl üst üste birincilik elde eden Mersin Narkotik, 2019 yılında 3 bin 44 operasyon gerçekleştirerek 4 bin 315 şüpheliye işlem yaptı, şüphelilerden bin 139'u tutuklandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, 2019 yılında da Türkiye birincisi oldu. 3 yıl üst üste birincilik elde eden Mersin Narkotik, 2019 yılında 3 bin 44 operasyon gerçekleştirerek 4 bin 315 şüpheliye işlem yaptı. Şüphelilerden bin 139'u tutuklanırken, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Mersin Narkotik Şube Müdürlüğü, son 3 yıldır Türkiye'de birinciliği göğüslüyor. Özellikle 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına nefes aldırmayan ekipler, başarılı operasyonlarla çok sayıda kişiyi gözaltına alırken, çok miktarda da uyuşturucu madde ele geçirdi. Okul önleri, parklar, umuma açık yerler ve birçok yerde uygulamalar yapan ve dönem dönem şafak operasyonları ile nokta atışı yapan narkotik ekipleri, Mersin'de uyuşturucu satışı bitme noktasına getirdi. Artık kentin en ücra köşelerinde bile satış yapamayan torbacılar, farklı yöntemlere başvursa da polis ekipleri buna da geçit vermiyor. Polislerin yanında narkotik dedektör köpekleri de uyuşturucu satıcılarına geçit vermezken, imkansız denilen bölgelerde uyuşturucuyu tespit ederek ekiplere yardımcı oluyor.

Türkiye'de tek seferde yakalanan ikinci büyük yakalama
Öte yandan, 2019 yılında Mersin Narkotik, büyük yakalamalar da gerçekleştirdi. 5 Şubat 2019 tarihinde Mersin Limanı'nda muz yüklü konteynerde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan 615 kilo kokain ele geçirildi. Ele geçen kokain, Türkiye'de tek seferde yakalanan ikinci büyük yakalama olarak kayıtlara geçti.
Bu kapsamda 2019 yılında 3 bin 44 operasyon gerçekleştiren ekipler, bu operasyonlarda 4 bin 315 kişiye işlem yaptı. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen bin 139 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şahıslarla birlikte ekipler, 720 kilo 979 gram kokain, 681 kilo 772 gram esrar, 24 kilo 175 gram afyon, 35 kilo 564 gram eroin, 13 kilo 221 gram metamfetamin, 98 bin 84 adet ecstasy, 13 bin 492 adet captagon ile 20 bin 656 adet sentetik tablet ele geçirdi.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonların yanı sıra Tubim Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucunun arz ve talebinin önlenmesine yönelik 144 seminer gerçekleştirdi. Yapılan seminerlerde askeri, emniyet personeli, özel güvenlik, servis şoförleri, STK'lar, belediye personeli, esnaf, öğretmen, veli, kamu görevlileri ve diğer vatandaşlar olmak üzere 6 bin 272 kişi bilgilendirildi. Ayrıca bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında 91 bin 997 kişiye doğrudan ulaşıldı. Mersin'in 300 farklı noktasında madde kullanımının zararlarını anlatmak için reklam panoları ve billboardlara afişler asıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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