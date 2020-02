– Her türlü potansiyeli barındırmasına karşın turizmde bir türlü hak ettiği noktaya gelemeyen Mersin’de, kent dinamikleri turizm potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmek adına harekete geçti. Mersin Turizm Anonim Şirketi kurmak için MTSO öncülüğünde kolları sıvayan kent dinamikleri, Silifke’nin Kargıcık bölgesinde, 400 dönümlük alanda farklı konseptte bir turizm köyü planlanıyor.

Mersin’de turizmin gelişmesi adına yeni bir adım daha atılıyor. Valilik, belediyeler, odalar ve Mersinli yatırımcıların ortak olacağı bir turizm şirketi kurmak için ilk adım atılırken, kurulacak şirketin yapacağı ilk iş de içinde birçok yenilik barındıracak turizm köyü kurmak olacak. MTSO öncülüğünde Mersin Turizm A.Ş. adıyla kurulum çalışmalarına başlanan şirketin hedefi, Mersin’in turizm cazibesini ortaya çıkarmak.



“Süreci başlattık. Belirlediğimiz bölge için avan proje hazırlıyoruz”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin turizminin hak ettiği noktaya gelebilmesi adına son dönemde yaptıkları çalışmalar ve geniş bir katılımla kurmayı planladıkları Mersin Turizm A.Ş. ile ilgili İHA muhabirine açıklama yaptı.

Mersin Turizm A.Ş.’nin kuruluş aşaması ve yapısıyla ilgili bilgi veren Kızıltan, tabana yayılacak güçlü bir oluşum için çalıştıklarını söyledi. Mersin Turizm A.Ş. ile ilgili süreci başlattıklarını belirten MTSO Başkanı Kızıltan, “Şu anda önseçim olarak belirlediğimiz bölge için bir avan proje hazırlıyoruz. Maliyetler hesaplanıyor. Tahmini maliyetlere göre şirketin sermaye yapısı ortaya çıkacak. Tahmini bedeller ve yatırım bedeli ortaya çıktıktan sonra şirketin ortak sayısı da belli olacak. İnsanlar belli bir orana kadar hisse alabilecek. Çoğunluğu bir kişinin ya da kurumun eline geçmeyecek şekilde çalışma yapıyoruz. Şirketin kuruluş sözleşmesini odamızdaki arkadaşlarımız düzenliyor” dedi.



“Şirketin asıl ortakları Mersinli yatırımcılar olacak”

Şirkete, kamuyu, belediyeleri ve odaları ortak edeceklerini ancak, şirketin asıl ortaklarının Mersinli yatırımcılar olacağını vurgulayan Kızıltan, “Tabana yayacağız. Prosedürler tamamlandıktan sonra kamuoyunda duyuracağız ve yatırımcıları davet edeceğiz, karşılarına bir projeyle ve rakamlarla çıkacağız. Şirket o şekilde kurulacak. Öncülüğünü MTSO yapıyor ama proje, Mersin’in ve Mersin’e inanan herkesin projesi” diye konuştu.



“Yer belli; Kargıcık’ta yaklaşık 400 dönümlük bir arazi”

Şirketin kuruluşunun ardından hazırladıkları proje çerçevesinde Silifke Kargıcık bölgesinde tesis kurma çalışmalarına başlayacaklarını dile getiren Kızıltan, “Yer belli; Kargıcık’ta yaklaşık 400 dönümlük büyük bir arazi. Bu arazi hazineye ait. Belli bir bedel karşılığında tahsis edilecek. Bunun da sözü verildi. Alternatifleri de var ama burası olarak düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



“Bu proje, cazibe merkezi olacak”

Planladıkları tesisi Avrupa Birliği fonlarıyla yapmayı düşündüklerini söyleyen Kızıltan, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının da tesisin yapımında teknik olarak her türlü desteği vereceğini ifade etti. Tesis tamamlandığında Türkiye’ye örnek olacağını vurgulayan Kızıltan, şunları söyledi:

“Konseptimizin şeklini belirlemek için birçok görüşme ve beyin fırtınası yaptık. Antalya’daki turizm sisteminden farklı konseptte bir tesis olması gerektiği kararına vardık. Turist buraya geldiğinde beş yıldızlı bir otele değil, bir Akdeniz sahil kasabasına ya da köye geldiğini hissetsin istiyoruz. Yapmayı planladığımız konseptte, bir köy meydanı, kafeler, mağazalar, butik oteller olacak. Bir tane merkezi resepsiyon olacak ve kayıtları önceden yapılan turiste anahtarları burada teslim edilecek. Büyük bir yer olduğu için oraya 60 yaş üstü insanlar, orta yaştakiler ve gençlere hitap edecek farklı konseptlerde 3 tane köy yapma planımız var. Doğa, orman içinde yürüyüşler, spor tesisleri, konferans salonları ve deniz kenarındaki konumuyla bu proje cazibe merkezi olacak.”

Projeyle ilgili hedefini de açıklayan Kızıltan, “Benim hedefim, 2021 yılı içerisinde kazmayı vurmak ya da kazmayı vuracak hale getirmek” dedi.

Hedeflerinin, tesise gelecek turistlerin Adana’da havaalanında uçaktan indikleri anda tatillerinin başlamasını sağlamak olduğunu anlatan Kızıltan, Yenice, Tarsus, Mersin merkez ve Narlıkuyu’yu da içine alan bir tur gezisiyle konuklarını otellerine ulaştırmayı planladıklarını kaydetti.



“Turizmi tetiklemek için taşın altına elimizi koyduk”

Mersin’i tek bir kimliğe bağlamanın Mersin’i küçültmek anlamına geldiğini belirten Kızıltan, Mersin’in, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda çok güçlü yönleri olan çok sektörlü bir şehir olduğunu vurguladı. Lojistik, tarım, ticaret, sanayi, ihracat gibi Mersin’in güçlü kimliklerinin, birbirlerini tetikleyerek kentin gelişimini sağladığına işaret eden Kızıltan, “Bir de bunlara Mersin’deki turizm olanaklarını ekleyin. Mersin’de, Türkiye’nin birçok ilinden, Antalya’dan bile çok daha fazla sayıda ören yerimiz ve doğal güzelliklerimiz var. Bunlar da Mersin’i bir cazibe haline getiriyor. Tur operatörleri, Mersin’i turizmde bakir olarak görüyorlar. Mersin’in bu olanakları da kenti cazip hale getiriyor. Mersin’in cazibesini daha da artırmak, Mersin’deki turizmi tetiklemek için biz taşın altına elimizi koymamız gerektiğine inandık. Devlete de ‘bize destek olun, önümüzü açın’ dedik. Bu tesisin yapımı başladığı anda biz inanıyoruz ki, Kazanlı’daki tesisler de başlayacak; devlet ÇeşmeliKızkalesiAntalya otoyolunu da bir an önce yapma gereği duyacak. İnanıyorum ki, bu işi harekete geçirirsek Mersin için her şey farklı olacak” dedi.

