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(Özel) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki için Mersin’den Ankara’ya koşacak 15 Temmuz ...

İHA

– Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan atlet Bekir Zengin, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki için Mersin'den Ankara'ya kadar 500 kilometre koşacak. 15 Temmuz şehitleri için 2018'de de Mersin'den İstanbul'a 42 gün süren 'Vefa Koşusu' gerçekleştiren Zengin, 23 gün sürecek Ankara koşusuna 13 Mart'ta başlamayı hedefliyor.

(Özel) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki için Mersin’den Ankara’ya koşacak 15 Temmuz şehitleri için 2018’de Mersin’den İstanbul’a 42 gün süren ‘Vefa Koşusu’ gerçekleştiren atlet Bekir Zengin, şimdi de AP’de Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki için Ankara’ya kadar 500 kilometre koşacak Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan Zengin: “23 gün sürecek koşumun sonunda 4 Nisan’da Yunanistan Konsolosluğu önünde bayrağımızı açacağım”

– Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan atlet Bekir Zengin, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki için Mersin’den Ankara’ya kadar 500 kilometre koşacak. 15 Temmuz şehitleri için 2018’de de Mersin’den İstanbul’a 42 gün süren ‘Vefa Koşusu’ gerçekleştiren Zengin, 23 gün sürecek Ankara koşusuna 13 Mart’ta başlamayı hedefliyor.
Tarsus İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün lisanslı atletizm sporcusu olan 25 yaşındaki atlet Bekir Zengin, iki yıl önce gerçekleştirdiği ‘Vefa Koşusu’nun ardından yeni bir koşuya daha hazırlanıyor. 15 Temmuz şehitleri için 1 Haziran 2018’de Mersin’den İstanbul’a 42 gün süren ‘Vefa Koşusu’ gerçekleştiren sporcu Zengin, bu kez de AP’de Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki için Ankara’ya koşacak. 500 kilometrelik koşuyu 4 Nisan’da tamamlamayı hedefleyen Zengin, Yunanistan Konsolosluk Ofisi önünde Türk bayrağı açarak, İstiklal Marşını okuyacak.

“Konsolosluk önünde bayrağımızı açıp Yunanlılara hadlerini bildirmek istiyorum”
Atlet Bekir Zengin, MersinAnkara koşusuna ilişkin İHA muhabirine açıklama yaptı. 2018’de dönemin Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’dan Türk bayrağını alarak, tüm şehitler ve gaziler adına 15 Temmuz Vefa Koşusunu gerçekleştirdiğini anımsatan Zengin, “Şimdi de hedefim, tüm şehitler ve gaziler adına Yunan milletvekilinin Türk bayrağımıza yaptığı saygısızlık nedeniyle şehit ailelerimize özür olarak bir koşu gerçekleştirmek. Mersin’den Türk bayrağımızı valimizden alıp, 500 kilometre koşarak Ankara’ya Yunanistan Konsolosluğu önüne ulaşıp, Türk bayrağımızı açıp İstiklal Marşımızı okuyarak Yunanlılara haddini bildirmek istiyorum” dedi.

“Günde 25 kilometre yol kat ederek, 23 gün sürecek 500 kilometre koşacağım”
Ankara koşusu için Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden destek isteyen Zengin, “Mersin il ve ilçe belediyelerine sesleniyorum; bu konuda desteklerini bekliyorum. 13 Mart’ta Mersin Valilik makamından çıkış yapmak istiyorum. 4 Nisan’da da Yunan Konsolosluğunun önüne ulaşıp, bayrağımızı açmak istiyorum” diye konuştu.
Vefa Koşusunda tecrübe edindiğini belirten Zengin, “MersinAnkara koşumda günlük 25 kilometre yol kat ederek, toplamda 23 gün sürecek 500 kilometre koşacağım. Tahminimce 4 Nisan’da da konsolosluğun önünde olacağım” ifadelerini kullandı.

“Yunanlılara tokat gibi cevap vermek istiyorum”
Atlet Zengin, koşuyu gerçekleştirme amacını ve Türk bayrağının yırtılması karşısında hissettiklerini de şöyle açıkladı:
“Türk bayrağını alıp yırtması (Yunan milletvekili) vicdanen bütün Türkiye’yi hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Türk bayrağımız şehitlerimizin kanıyla yıkanmıştır ve şehitlerimizin bize armağanıdır. Bu konu şehit ailelerini de çok üzdü. Şehitlerimizin bize bıraktığı emanete ihanet edildiği zaman, Türk bayrağı yırtıldığı zaman bütün Türkiye olarak bunu kabul edemeyiz; çünkü şehitlerimizin kanıyla yıkanmış bir Türk bayrağıdır. Buna karşılık da Yunanlılara tokat gibi cevap vermek istiyorum.”

Yunan milletvekili Lagos, AP’de Türk bayrağını yırtmıştı
AP’ye, Altın Şafak partisinden seçilen Yunan milletvekili Ioannis Lagos, ocak ayının sonlarında AP Genel Kurulunda, Yunan adalarındaki göçmenlerin durumuna ilişkin bir tartışma sırasında kağıt üzerine basılı Türk bayrağını yırtarak, Türkiye karşıtı, hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Bu eylemi üzerine Türkiye’den en üst düzeyde çok sert tepkilerle karşılaşan Yunan vekil Lagos’a AP tarafından da ödenek kesintisi ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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