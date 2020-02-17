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Büyükşehir Belediyesinden özel çocuklara “Duyu Bütünleme Terapisi”

İHA

Büyükşehir Belediyesinden özel çocuklara “Duyu Bütünleme Terapisi”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde, özel bireylere “Duyu Bütünleme Terapisi” uygulanıyor. Birebir olarak gerçekleştirilen terapide, çocukların sosyal, duygusal ve fiziksel etkileşimi destekleniyor. Aileler de seanslara dahil edilerek, çocuklarının gelişimine ortak oluyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde zihinsel ve bedensel engeli olan özel bireyler, kendilerine sağlanan birçok etkinlikle hem sosyalleşiyor hem de gelişimlerine katkı sunuluyor. Ekim 2019 itibariyle uygulanmaya başlanan “Duyu Bütünleme Terapisi” ile çocukların sosyal, duygusal ve fiziksel etkileşimi destekleniyor. Zihinsel ve bedensel problemi olan her çocuğun faydalanabileceği terapide, seanslara aileler de eşlik ediyor.

Terapinin amacı, özel bireylerin gelişimine katkı sunmak
Zihinsel engeli olan çocuklarda kanıtlanabilir etkisi olan terapi sayesinde, çocukların dış dünyadan gelen duyu bilgilerine adapte olması sağlanıyor. İhtiyacı olan her çocuğun ücretsiz olarak faydalanabileceği “Duyu Bütünleme Terapisi”, haftada bir gün bir saat olarak uygulanıyor.
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığında fizyoterapist olarak görev yapan Bilge Yıldırım, çocukların gelişimlerini günden güne takip ettiklerini ve onlarla birebir ilgilendiklerini ifade etti. Yıldırım, “Tamamen ücretsiz bir şekilde çocuklarımıza ekim ayından beri duyu bütünleme dersleri veriyoruz. Bu bir terapi tekniği. O yüzden aileleri de seansın içine katarak, haftada bir gün çocukların faydalanmasını sağlıyoruz. Yaklaşık 6 ay çocuklar bu periyottan faydalanıyor. 6’ncı ayın sonunda bir test yapıp ilerlemeyi görüp, çocuklarımızın gerekli birime yönlendirmesini yapıyoruz” dedi.

“Duyu Bütünleme Terapisinin zihinsel grupta çok fazla kanıtlanabilir etkisi var”
Programdan ihtiyacı olan her özel bireyin faydalanabileceğini belirten Yıldırım, “Duyu Bütünleme Terapisi her engel grubuna uygulanıyor ama ağırlıklı olarak zihinsel grupta çok fazla kanıtlanabilir etkisi var. Çocuklarda çevreyi tanımalarını, , kendi bedenini keşfedip, doğru kararlar verip, planlama becerilerinin artmasını sağlayan bir tedavi yöntemi. Bu programdan zihinsel, bedensel problemi ve engelli raporu olan her çocuk faydalanabilir. Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezindeyiz. Gelip buradan bilgi alırlarsa kayıtlarını yaparız” diye konuştu.

Çocuklarının ilerlemesini gören ebeveynler mutlu
Terapi sayesinde çocuğunun ilerleme kaydettiğini belirten Anne İnci İnce ise “Yaklaşık bir aydır seanslara katılıyoruz. Bizim dikkat eksikliğimiz çok yoğundu. Epilepsiye bağlı gelişim geriliğimiz var. El ve göz koordinasyonumuz çok azdı. Bununla ilgili çok fazla eğitim görüyoruz. Buraya başladıktan sonra daha çok dikkatimiz arttı. Çok memnunuz. Bu tür faaliyetlerin çocuklarımızın gelişimi adına arttırılmasını istiyoruz. Biz seve seve katılırız, çocuğumuz daha iyi ilerler. Diğer çocuklarımızın da çok ihtiyacı var, onlar için de çok iyi olur. Biz sıkı bir eğitimle aşacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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