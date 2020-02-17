Kayrın: “Dünya nükleer enerjiden vazgeçmiyor, vazgeçemez de” Nükleer Mühendisler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın, kapladığı alan, enerji üretim kapasite faktörü ve de neredeyse hiç sera gazı emisyonu üretmemesi açısından nükleer santrallerin yerine konulabilecek bir alternatif oluşmadığını söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kayrın: “Dünya nükleer enerjiden vazgeçmiyor, vazgeçemez de” Nükleer Mühendisler Derneği Yönetim ...

İHA

Nükleer Mühendisler Derneği (NMD) Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın, kamuoyunda, gelişmiş ülkelerin nükleer enerjiden vazgeçtikleri şeklinde yanlış bir algı olduğunu vurgulayarak, Avrupa Birliği'nde (AB) enerji ihtiyacının dörtte birinin nükleerden karşılandığına dikkat çekti.

Kayrın: “Dünya nükleer enerjiden vazgeçmiyor, vazgeçemez de” Nükleer Mühendisler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın, kapladığı alan, enerji üretim kapasite faktörü ve de neredeyse hiç sera gazı emisyonu üretmemesi açısından nükleer santrallerin yerine konulabilecek bir alternatif oluşmadığını söyledi

Nükleer Mühendisler Derneği (NMD) Yönetim Kurulu Üyesi Korcan Kayrın, kamuoyunda, gelişmiş ülkelerin nükleer enerjiden vazgeçtikleri şeklinde yanlış bir algı olduğunu vurgulayarak, Avrupa Birliği’nde (AB) enerji ihtiyacının dörtte birinin nükleerden karşılandığına dikkat çekti.
NMD Yönetim Kurulu Üyesi Kayrın, nükleer enerjinin önemine ilişkin açıklama yaptı. Türkiye’deki, gelişmiş ülkelerin nükleer enerjiden vazgeçtikleri yönündeki algının doğru olmadığını belirten Kayrın, dünyada 30’dan fazla ülkede nükleer santrallerin enerji ürettiğini kaydetti. Kayrın, “AB ülkelerinin 14’ü enerji ihtiyacını aralarında nükleerin de olduğu kaynaklardan karşılıyor. Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 72’sini nükleer enerjiden karşılayan Fransa, liderliğini sürdürüyor. Slovakya enerji ihtiyacının yüzde 55’ini, İsveç 40’ını, Belçika yüzde 39’unu, İsviçre yüzde 38’ini, Çek Cumhuriyeti yaklaşık yüzde 35’ini, Finlandiya yüzde 32’isini, İspanya yüzde 20’sini, Birleşik Krallık ve Rusya ise enerji ihtiyaçlarının yüzde 18’ini nükleer enerjiden elde ediyorlar” dedi.

“Yerine konulabilecek daha iyi bir alternatif yok”
“En az araziyle maksimum enerji sağlayabileceğiniz başka bir alternatifiniz varsa nükleer santrallerden vazgeçebilirsiniz” diyen Kayrın, yenilenebilir enerji kaynakları ile nükleerin, temiz enerji sepeti içinde yer aldıklarına işaret etti. Bu enerji türlerinin birbirlerinin rakibi değil, tamamlayıcısı olduklarını dile getiren Kayrın, “Ancak, dünyada her gün artan enerji ihtiyacını güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılamak için yenilenebilir enerji kaynakları yetmez. Güneş ve rüzgar hava koşullarına bağlı olarak enerji üretirler. Ayrıca bir nükleer güç santrali ile aynı miktarda elektrik üretmek için rüzgar santralleri 360 kat, güneş enerjisi tesisleri ise 75 kat daha fazla araziye ihtiyaç duymaktadır. Kapladığı alan, enerji üretim kapasite faktörü ve de neredeyse hiç sera gazı emisyonu üretmemesi açısından nükleer santrallerin yerine konulabilecek bir alternatif oluşmadı” ifadelerini kullandı.

“Dünya nükleer enerjiden vazgeçmiyor, vazgeçemez de”
Dünyanın farklı ülkelerinde yeni nükleer santraller inşa edildiğini belirten Kayrın, nükleer santralleri kapatma kararı alan Almanya gibi ülkelerde de ciddi tartışmaların yaşandığının altını çizerek, şunları söyledi:
“Almanya’nın iyi gelişmiş bir sanayisi var. Bunun sürdürülebilir kalkınmasını mümkün kılan nükleer enerji olmuştur. Nükleer santrallerini kapatma kararı aldılar ve süresi dolan nükleer santralleri de kapattılar. Ancak şu anda bile elektrik ihtiyacının yüzde 12’sini nükleer enerjiden karşılıyorlar. Kapatılan santrallerin boşluğunu yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılayamadılar. Almanya’nın bu süreci revize edebileceğini düşünüyorum, çünkü enerji sıkıntısı ortaya çıkmaya başladı. Dünyada şu anda 19 ülkede 52 reaktör inşaatı devam ediyor. Çin 10 reaktörle başı çekerken, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinde dünyanın en büyük ülkelerden biri olan Hindistan’da da hızla artan enerji ihtiyacını karşılamak için 7 reaktörün inşaatına devam ediliyor. Fukuşima kazası ile sarsılan Japonya’da da 2 reaktörün inşası sürüyor. Kısacası dünya nükleer enerjiden vazgeçmiyor, vazgeçemez de.”

“Teknoloji sürekli daha iyiyi, daha güvenliyi üretiyor”
Çernobil ve Fukuşima kazaları nedeniyle nükleer enerjiye karşı toplumda bir önyargı olduğunu kaydeden Kayrın, “Nükleer enerji karşıtları da bu kazaları sürekli gündeme getirerek, insanlarda korkuyu canlı tutmaya çalışıyorlar. Oysaki korkmak değil, anlamak ve araştırmak gerekir. Riskleri ve avantajları bilimsel bir perspektifle değerlendirmek gerekir. Kazaların ardından yeni teknolojiler de beraberinde geliyor. Çernobil ve Fukuşima’daki kazaların ardından güvenlik önlemleri artırıldı, nükleer santrallerin tasarımı değişti. Bu sektör çok dinamik bir sektör. Sürekli daha iyiyi ve daha güvenliyi üretiyor. Ayrıca nükleer enerji kesinlikle çevreci bir enerji türüdür. Nükleer enerjinin karbondioksit emisyonlarını azaltma yeteneği, enerji arzının güvenliğini sağlaması, çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilir olması gibi birçok faydasını unutmamak gerekiyor. Şu anda dünya enerjisinin yüzde 10’u nükleerden sağlanıyor. Küresel ısınmanın durdurulması, dünya ekolojik dengesinin korunması için günde 24 saat boyunca kesintisiz ve karbon içermeyen enerji üretilebilen nükleerin payı gelecekte artacaktır. Zaten bu iklim krizini çözmek için de başka şans yoktur” diye konuştu.

Dünyada halen 447 reaktör çalışıyor
Öte yandan, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) verilerine göre, dünyada halen çalışmakta olan nükleer reaktör sayısı 447. ABD 96 reaktörle başı çekerken, Fransa 58, Çin 48, Rusya 38, Japonya 37, Güney Kore 24, Hindistan 22, Kanada 19, Birleşik Krallık 15 nükleer santralle listede yer alan diğer ülkeler olarak dikkat çekiyor.
Yapım aşamasında olan reaktörlerin bulunduğu ülkeler incelendiğinde de Fransa, Finlandiya ve Birleşik Krallık’ta 1, Japonya ve ABD’de 2, Rusya, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 4, Ukrayna, Belarus, Slovakya, Bangladeş ve Pakistan gibi ülkelerde 2’şer reaktörün inşasının devam ettiği görülüyor. Türkiye de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile bu listede yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köprüden atladığı öne sürülen bekçi, ırmakta aranıyor
YEREL HABERLER Köprüden atladığı öne sürülen bekçi, ırmakta aranıyor
Irmağa atlayan site bekçisini arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Irmağa atlayan site bekçisini arama çalışmaları ...
Anamur'da moloz deposu yangını, 2 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Anamur'da moloz deposu yangını, 2 saatte söndürüldü
Açılışta palyaçoluk yapan gence, yumruklu ve tekmeli saldırı
YEREL HABERLER Açılışta palyaçoluk yapan gence, yumruklu ve tekmeli ...
Vali Su, şehitler için okutulan mevlit programlarına katıldı
YEREL HABERLER Vali Su, şehitler için okutulan mevlit programlarına ...
Mersinli genç sanatçı Çelik’ten trompet resitali
YEREL HABERLER Mersinli genç sanatçı Çelik’ten trompet resitali
Gökalp: "Dolandırıcılık kasten işlenen bir suçtur"
YEREL HABERLER Gökalp: "Dolandırıcılık kasten işlenen bir suçtur"
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
Kızıltan: "Tarımı ciddiye almak zorundayız" "Türkiye’nin tarımda bir devrime ihtiyacı var. Ama bu tabandan gelen daha detaylı bilgi ve desteklerle olmalıdır" MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, modern anlamda güçlü kooperatif modellerinin yaygınlaşmasına ve havza bazlı kooperatiflerin kurulmasının etkili olacağına inandıklarını belirtti
YEREL HABERLER Kızıltan: "Tarımı ciddiye almak ...
Silifke’de menfezler ve bakslar tamir ediliyor
YEREL HABERLER Silifke’de menfezler ve bakslar tamir ediliyor
Mersinli ve Adanalı sektör temsilcileri ‘Yerel Sera A.Ş.’ kurulmasını istiyor
YEREL HABERLER Mersinli ve Adanalı sektör temsilcileri ‘Yerel Sera ...
Uz. Dr. Adıgüzel’den "Epilasyon yaptırırken dikkatli olun" uyarısı
YEREL HABERLER Uz. Dr. Adıgüzel’den "Epilasyon yaptırırken dikkatli ...
Öcalan'ın yakalanmasını bahane edip sağlık merkezini yakan 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Öcalan'ın yakalanmasını bahane edip sağlık merkezini ...
Büyükşehir Belediyesinden özel çocuklara “Duyu Bütünleme Terapisi”
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden özel çocuklara “Duyu ...
Tipini beğenmediği palyaçoya saldırdı Mersin'de bir açılışta caddeden geçenleri eğlendirmeye çalışan palyaço, saldırıya uğradı Palyaçoya saldırı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi Tipini beğenmediğinden dolayı palyaçoya önce yumruk atan, ardından yerde tekmeleyen şahsı, çevredekiler sakinleştirerek, uzaklaştırdı Palyaço Bayram Aydemir, "Tipimi beğenmedi diye bu şekilde yapması mı gerekiyor" diyerek tepkisini dile getirdi
YEREL HABERLER Tipini beğenmediği palyaçoya saldırdı Mersin'de bir ...
Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşın tekerli sandalye ihtiyacını karşıladı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşın tekerli ...
Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu Ruslara Türkçe eğitim veriyor
YEREL HABERLER Silifke-Taşucu Meslek Yüksekokulu Ruslara Türkçe ...
(Özel) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki için Mersin’den Ankara’ya koşacak 15 Temmuz şehitleri için 2018’de Mersin’den İstanbul’a 42 gün süren ‘Vefa Koşusu’ gerçekleştiren atlet Bekir Zengin, şimdi de AP’de Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki için Ankara’ya kadar 500 kilometre koşacak Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan Zengin: “23 gün sürecek koşumun sonunda 4 Nisan’da Yunanistan Konsolosluğu önünde bayrağımızı açacağım”
YEREL HABERLER (Özel) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline ...
(Özel) Mersin Turizm A.Ş.’nin ilk hedefi; Kargıcık’ta turizm köyü kurmak Mersin’in turizmde hak ettiği yere gelebilmesi için kent dinamikleri harekete geçti. MTSO öncülüğünde kurulum çalışmaları süren Mersin Turizm A.Ş. ile Silifke’nin Kargıcık bölgesinde, farklı konseptte bir turizm köyü planlanıyor MTSO Başkanı Kızıltan: “Kargıcık’ta 400 dönümlük bölgenin sözünü aldık. Şirket kurulduktan sonra benim hedefim, 2021’de bölgeyi ilk kazmayı vuracak noktaya getirmek”
YEREL HABERLER (Özel) Mersin Turizm A.Ş.’nin ilk hedefi; Kargıcık’ta ...
Mersin narkotikte Türkiye birincisi Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, 2019 yılında da Türkiye birincisi oldu 3 yıl üst üste birincilik elde eden Mersin Narkotik, 2019 yılında 3 bin 44 operasyon gerçekleştirerek 4 bin 315 şüpheliye işlem yaptı, şüphelilerden bin 139'u tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin narkotikte Türkiye birincisi Mersin İl Emniyet ...
Mersin'de CHP kongresinde gerginlik CHP Mersin İl Başkanlığının 37. Olağan Genel Kurulunda, muhaliflerin adayı Alptekin Eser'in seçime girmesi engellenince gerginlik yaşandı
YEREL HABERLER Mersin'de CHP kongresinde gerginlik CHP Mersin İl ...
İki katlı ahşap bina yangında küle döndü
YEREL HABERLER İki katlı ahşap bina yangında küle döndü
2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER 2 katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi
Danilo Zanna, Mersinlilerle buluştu
YEREL HABERLER Danilo Zanna, Mersinlilerle buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X