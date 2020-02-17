MERSİN'de, TIR'da elektrik kontağından çıkan yangını söndürmeye çalışan sürücü ve 2 kişi, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi yakınlarındaki nakliye garajında Erdoğan Gökçe'nin kullandığı TIR, birden alev aldı. Durumu itfaiyeye bildiren Gökçe ve 2 kişi, bu sırada TIR'ı saran alevlere yangın tüpleri ile müdahale etti. Bu sırada Gökçe ve iki kişi, alevlerin sıçramasıyla yaralandı. Gelen itfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatılırken, 3 yaralı da sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından çevrdedeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yapılan incelemede, yangının TIR'daki elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.



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