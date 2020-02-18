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Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

İHA

Büyükşehir Belediyesinin 184 şoför alımına 744 kişi başvurdu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 184 otobüs şoförünü işe alacak. Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs şoförü alımı için 744 kişi iş başvurusunda bulunarak mülakata alındı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 184 otobüs şoförü alımı için 10 Şubat’ta ilana çıktı. İlanda, adaylarda 26 yaşından gün almış ve alanında deneyimli olmaları şartlarını arandı. Büyükşehir Belediyesi, eski tip E Sınıfı veya yeni tip D Sınıfı ehliyet, Psikoteknik Yeterlilik Belgesi, SRC1 ya da SRC2 Mesleki Yeterlilik Belgesi gibi belgelerin yanı sıra adaylarda yüz kızartıcı suçlardan sabıkası veya adli sicil kaydı olmaması, otobüs şoförlüğü yapmaya elverişli sağlık koşullarına ve çalışma prensiplerine sahip olması şartlarını aradı.

744 kişi otobüs şoförü olmak için başvurdu
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iş için 717’si erkek, 27’si kadın olmak üzere toplam 744 kişi başvurdu. Ön elemede aranan şartları karşılayan adaylar mülakata girmeye hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ceren Derkuş ve Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Saim Gül’ün de yer aldığı yetkililer, oluşturulan 7 masada adaylara sorular sordu.
Mülakatta adaylara özgeçmişleri, iş deneyimleri, işe ihtiyaç durumları, strese dayanıklılık dereceleri, yolculara karşı duyarlılıkları ve sağlık durumlarıyla ilgili sorular yönetildi. Değerlendirme sonucu belirlenecek adaylar, direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak.

“Direksiyonda bir kadın gördüğümde o kadar mutlu oluyorum ki”
Başvuru yapan 27 kadın adaydan Buse Tipi, bir kadın olarak otobüs şoförlüğü de içinde olmak üzere her türlü işte çalışabileceklerini, bu nedenle iş başvurusu yaptığını belirtti. Tipi, “Şu anda ülkemizde kadının bu kadar çok hiçe sayıldığı, kadın cinayetlerinin arttığı ve kadınların bu kadar çok ötekileştirildiği bir zamanda ‘Kadın yapamaz, kadından nasıl şoför olacak, kadın beceremez’ gibi cümleler duyuyoruz. Erkeklerin yaptığı işi biz çok daha iyi yapıyoruz. Direksiyonda bir kadın gördüğümde o kadar mutlu oluyorum ki. İşlerini ne güzel yapıyorlar. Ben de onlardan birisi olacağım. Başkanımızın böyle bir adım atması, bu imkanları sunması mükemmel bir şey” dedi.

“Bir işi severek yaparsanız çalışırsınız”
Serkan Uyanmış ise daha önce Mersin’de toplu taşıma aracı şoförlüğü yaptığını, deneyimli bir şoför olarak işe başvurduğunu ifade etti. İşini severek yaptığını vurgulayan Uyanmış, “Bu işi yapacak kişinin toplu taşıma şoförlüğü yapmış olması lazım. Onun dışında yapamaz, çok zor bir iş. Tecrübem var. Bu iş vazgeçilmez bir şey, severek yapıyorum. Zaten bir işi severek yaparsanız çalışırsınız. Sevmeyerek yaparsanız bir yerde çalışamazsınız. İşe alınsam da alınmasam da başkanıma bu imkanları sunduğu için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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