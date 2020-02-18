MTSO Meslek Komitesi, Medikal İhtisas OSB kurma çalışmalarına başladı

MTSO Meslek Komitesi, sektörü geliştirmek adına Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurmak için çalışmalara başladı. MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Taş, bu proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Planlarımızı hayata geçirebilmemiz halinde teknoparkta geliştirilecek ürünler bu OSB'de yatırıma dönüşebilecek" dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 26 No'lu Sağlık Hizmetleri, Medikal ve Kozmetik Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, sektöre ilişkin değerlendirmeler yaparak yaşanan sorunları dile getirdiler. Bu yıl takip etmeyi planladıkları projelere de değinen üyeler, çalışmaları hakkında bilgi verdiler.



Taş: "Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurmak istiyoruz"

Komite olarak sektör temsilcilerinin teknolojik altyapılarını güçlendirecek çalışmaları önemsediklerini belirten MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Taş, bu bağlamda son dönemlerde özellikle Mersin Üniversitesi içerisinde kurulacak Yeşil Medikal Teknopark'ın hayata geçmesini beklediklerini söyledi. Bu teknoparkın alan tahsisinin yapıldığını, ihalesinin gerçekleştiğini bildiren Taş, "Üniversitesanayi işbirliğini geliştirecek böylesi önemli bir çalışma bizim adımıza da önemli. Üyelerimizin, burada yatırım yapması için çalışacağız. Devlet teşviklerinden yararlanarak ortak ya da bireysel araştırma laboratuvarları kurulabilecek, üyelerimizin arge ve inovatif ürüne yönelmesi kolaylaşacak" dedi.

Burada geliştirilecek teknolojik altyapı ve inovatif ürünlerin yatırıma dönüşeceği bir Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurmak istediklerini anlatan Taş, bu proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Planlarımızı hayata geçirebilmemiz halinde teknoparkta geliştirilecek ürünler bu OSB'de yatırıma dönüşebilecek" ifadelerini kullandı.

Sektörde yaşanan mevzuat değişikliklerine de değinen Taş, bu değişikliklerin firmalara bir takım yazılım yatırımı yapma zorunluluğu getirdiğini hatırlatarak, önümüzdeki süreçte Mersin Teknoparktaki yazılım firmaları ile sağlık sektör temsilcilerini bir araya getireceklerini kaydetti.



Güler: " Biyomedikal Cihaz Teknolojileri bölümünün gelişmesi için desteklere devam edeceğiz "

Meclis Üyesi Barış Güler ise komite olarak önem verdikleri konular arasında eğitimin de yer aldığını dile getirerek, planladıkları Medikal İhtisas OSB içerisinde sağlık okullarının yer almasını da düşündüklerini, böylece ihtiyaca yönelik ara eleman yetiştirme olanağı yakalayabileceklerini anlattı. Mersin'de Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi içerisinde Biyomedikal Cihaz Teknolojileri bölümü bulunduğunu hatırlatan Güler, "Geleceğin önemli meslekleri arasında yer alan bu bölümün gelişmesi adına önümüzdeki süreçte gerekli destekleri vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Bu okulun bilinirliğinin artması adına çalıştıklarını ifade eden Güler, burada okuyan öğrencilere staj imkanı sunduklarını ve ardından da iş olanakları oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Sektör içi eğitimlerin önemine de değinen Güler, şunları söyledi:

"Yalnızca personel yetişmesi noktasında değil, sektörde sürekli yaşanan değişiklikler konusunda üyelerimizi de haberdar edecek eğitim programlarına yöneliyoruz. Ürün Takip Sistemi konusunda önemli değişiklikler yaşandı. Geçtiğimiz aylarda düzenlediğimiz bir eğitimle üyelerimizi bu konuda bilgilendirdik. Bu yılın ilk çeyreğinde Medikal Cihazlar Yönetmeliği (MDR) değişiklikleri ve firmaların yeni döneme oryantasyonu için bir eğitim planlıyoruz."



Kuşçu: "SUT fiyatları güncellenmeli"

MTSO Meclis Üyesi Ersoy Kuşçu da özellikle Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarına değindi. Devletin ameliyattan gözlük çerçevelerine kadar hiçbir kalemde verdiği rakamların 10 yıldır değişmediğini kaydeden Kuşçu, işletme giderlerinin ise 34 kat artmasının sıkıntısını yaşadıklarını söyledi. Zor bir 2019 yılını geride bıraktıklarını ifade eden Kuşçu, özellikle döviz kurlarındaki dalgalanmaların ciddi sıkıntılara yol açtığını, tıbbi cihaz ve malzeme fiyatlarının 3 kat artmasına rağmen gelirin aynı oranda artamadığını dile getirdi. Kuşçu, SUT fiyatlarının güncellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Komite bünyesindeki sektörlere yönelik değerlendirmeler de yapan Kuşçu, kozmetik ürünler imalatında Uzakdoğu ile rekabette yaşanan sıkıntılara, medikal sektöründe ise medikal malzemelerin eczanelerde, discount marketler ve internet sitelerinden online satılıyor olmasının getirdiği sorunlara değindi. Eczanelerde medikal ürün satışında belli bir kota bulunmasına rağmen bu kotanın dışına çıkıldığını kaydeden Kuşçu, denetimlerin artmasını beklediklerini vurguladı. Optik sektöründe ise optisyenliğin ciddi bir sektör olmasına rağmen gerek güneş gözlüğü gerekse numaralı gözlüklerin korsan satışının yaygınlaşması nedeniyle sorunlar yaşandığını kaydeden Kuşçu, bu alanda da denetim beklediklerini sözlerine ekledi.

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