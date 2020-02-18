MEÜ öğretim elemanlarına elektronik soru yazma eğitimi verildi

– Mersin Üniversitesi (MEÜ) tarafından hayata geçirilen ESınav Merkezinde, üniversitenin öğretim elemanlarına elektronik soru yazma eğitimi verildi.

MEÜ Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen, üniversitenin çeşitli fakülte ve yüksekokullarından öğretim elemanlarının katıldığı “Bilgisayar Destekli Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Mersin Üniversitesi'nde Farklı Alanlara Entegrasyonu” projesi kapsamında oluşturulan ESınav Merkezi, öğretim elemanlarının araştırma ve sınav ihtiyaçları için kullanıma açıldı.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, yüksek güvenlik önlemli ve 50 öğrenci kapasitesine sahip olan ESınav Merkezinde, üniversitenin öğretim elemanlarına elektronik soru yazma eğitimi verildi.

Eğitimler; Ölçme ve Değerlendirme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Önder Sünbül, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Seçil Ömür Sünbül ve Dr. Öğr. Üyesi Erman Uzun tarafından verildi.

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