Toroslar Belediyesi, ürettiği kent mobilyalarıyla ilçeyi güzelleştiriyor

Toroslar Belediyesi, kendi atölyelerinde ürettiği bank, piknik masası ve kamelya gibi kent mobilyalarıyla ilçeye modern ve estetik bir görünüm kazandırıyor.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üretimden montajına kadar belediye personeli tarafından üretilen malzemeler, ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor. Ayrıca mevcut parklarda bulunan kent mobilyalarının bakım ve onarımı da yapılıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kamu kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanılmasını amaçlayarak hizmet ürettiklerini belirterek, bu anlayışla hayata geçirdikleri çalışmalarla belediyenin her geçen gün kurumsal kimliğini daha da arttırdığını söyledi. Belediye atölyelerinde üretimin tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Başkan Yılmaz, "Kent mobilyalarını, kendi atölyelerimizde kendi çalışanlarımızla daha az maliyetle üretiyoruz. Satın almak yerine üretim yaparak tasarruf ediyoruz. Bu çalışmalarımızla üreten belediyeciliğin en güzel örneğini de sergiliyoruz. Ürettiğimiz mobilyaları ilçemizin dört bir yanında vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. İlçemizin çehresini değiştirdiğimiz bu çalışmalarımız vatandaşlarımız tarafından da büyük beğeni kazanıyor" dedi.

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