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Saldırıya uğrayan palyaço: Ekmek paramı kazanıyorum

DHA

MERSİN'de bir mağaza açılışında palyaçoluk yaparken kimliği belirsiz kişinin yumruklu ve tekmeli saldırısına uğrayan Bayram Aydemir (18), kirada oturan ailesine yardımcı olabilmek için okuyamadığını, 4 yıldır da palyaçoluk yaptığını söyledi. Anne Nimet Aydemir ise, "Oğlum ekmeğinin peşinde, onu rencide etmesinler" dedi.

MERSİN'de bir mağaza açılışında palyaçoluk yaparken kimliği belirsiz kişinin yumruklu ve tekmeli saldırısına uğrayan Bayram Aydemir (18), kirada oturan ailesine yardımcı olabilmek için okuyamadığını, 4 yıldır da palyaçoluk yaptığını söyledi. Anne Nimet Aydemir ise, "Oğlum ekmeğinin peşinde, onu rencide etmesinler" dedi.
Merkez Akdeniz İlçesine bağlı Camişerif Mahallesi İstiklal Caddesi´nde mağaza açılışında palyaçoluk yapan ailenin iki çocuğundan Bayram Aydemir, bir kişinin saldırısına uğradı. Bayram, aldığı darbeler nedeniyle yere düştükten sonra da tekme atmaya devam eden saldırganı çevredekiler uzaklaştırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Büyük tepki çeken olayı DHA muhabirine anlatan Bayram, duyarlılık çağrısı yaptı.
AİLESİNE DESTEK OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ
Kirada oturan ailesine destek olabilmek için okuyamadığını, 4 yıldır da palyaçoluk yaptığını dile getiren Bayram, "Ben orada çocukları eğlendiriyordum. Roman havası ile çocukları eğlendirirken bir vatandaş gelip tipimi, hareketlerimi beğenmeyerek el kol hareketi yaptı, vurmaya kalktı. Vurduktan sonra beni yere düşürdü, tekmeledi. Yukarıda Allah var, iyiyi de görüyor, kötüyü de. Ekmek kazanan insanlara kimse dokunmasın. Olaydan sonra şikayetçi olmadım, Allah'a havale ettim. 14 yaşından beri organizasyonların içindeyim. Bu işe bir arkadaşımın vasıtası ile başladım. İşimi severek yapıyorum. Ailemi ben geçindiriyorum. Okumuyorum, eve katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ben ekmeğimin peşindeyken bazıları beni anlamıyor, sinirli olup bana ağır sözler kullanıyor. Bundan sonra da aynı şekilde işimin başında olacağım. Ben bu işi severek yapıyorum. Çocukları eğlendirmek hoşuma gidiyor. İnsanlara biraz daha iyi yaklaşın. Benim görevim sadece çocukları eğlendirmek. İnsanların biraz daha duyarlı olmasını istiyorum" dedi.
'OĞLUMU RENCİDE ETMESİNLER'
Nimet Aydemir ise oğlu ile gurur duyduğunu söyledi. Oğlunun ekmeğinin peşinde olduğunu anlatan Aydemir, "Oğlum 4 yıldır bu işi yapıyor. Seveni de var, sevmeyeni de hepsine saygı duyuyorum, ama oğlumun ekmeği ile oynamasınlar. Eve katkıda bulunuyor. Çocuğumu rencide etmesinler" diye seslendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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