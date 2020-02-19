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Senfonik Neşet Ertaş konserine büyük ilgi

DHA

MERSİN Devlet Opera ve Balesi'nin 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' konseri sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.
Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi´nde düzenlenen konsere Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, MDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Serbülent Biçer'in yanı sıra yaklaşık bin 500 kişi katıldı.
Konserin orkestra şefliğini, Neşet Ertaş´ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen Serdar Yalçın yaparken, koro şefliğini ise Anıl Aydın üstlendi. MDOB Orkestrası ve Korosu´nun yer aldığı konserde, TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Umut Akyürek konuk sanatçı olarak katılırken, Nihan Çetin Aydın (Mezzo-soprano), Bülent Bezdüz (Tenor) ve Zafer Erdaş (Bas) solist olarak yer aldı.
Programda Ahirim Sensin, Neredesin Sen, Gönül Dağı, Yazımı Kışa Çevirdin, Al Elma Boyanır mı, Mühür Gözlüm, Niye Çattın Kaşlarını, Dertli Yoldaş, Zahidem, Doyulur mu, Kesik Çayır Biçilir mi, Dane Dane Benleri Var, Ah Yalan Dünya ve Yanıyorum eserleri seslendirdi.
Yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda salonu dolduranlar performansları nedeniyle sanatçıları uzun süre alkışladı. Bunun üzerine sanatçılar 2 kez bis yaparak yeniden sahneye geldi.
Neşet Ertaş´ın eserlerini senfonik şekilde yeniden düzenleyen şef Serdar Yalçın, misafir solist olarak Umut Akyürek'in de sahne aldığını belirterek, "Böyle bir projenin sadece opera sanatçıları ile değil tüm sanatçılarımızla yapılıyor olduğunu bilmek eserimize bir zenginlik katıyor. Seyirci durumu çok iyiydi. Biletler satışa çıkar çıkmaz bitiyor. Kendi kültürümüzden halk ozanımızın dünya kültürü ile buluşması şeklinde planladığımız bu proje izleyiciler tarafından çok sıcak karşılandı ve karşılanmaya da devam ediyor" dedi.
Projenin Anadolu ve Avrupa ülkelerini de dolaşması gerektiğini ifade eden Yalçın, "Neşet Ertaş sadece Türkiye'de değil Almanya'da Fransa'da, İsviçre'de İngiltere ve Hollanda'da Türkler tarafından çok sıcak bakılan bir sanatçı. Sadece müziği ile değil aynı zamanda felsefik sözleri ile de, aşkını anlattığı o güzel tarzla da sosyal içerik ve deyişleri ile de çok önemli bir ozanımız. Onun için böyle bir projenin yaratıcısı olmak  beni onurlandırıyor" diye konuştu.
Bir grup arkadaşı ve ailesi ile birlikte Kırşehir'den gelen Murat Yıldırım, "Sırf bu konser için Kırşehir'den geldim. Neşet Ertaş'ın şöyle bir sözü vardı; 'Gönülden gönüle bir yol vardır' diye. Biz de o yolu kat ettik geldik. Kırşehir ile Mersin arasında bir gönül bağı kurmaya geldik. Türkiye'nin ender gruplarından biri olan MDOB ve sanatçılarını tebrik ediyorum. Anadolu insanının, Abdal kültürünü, Neşet Ertaş kültürünü buradan en güzel şekli ile sunumunu yaptılar. Bizler de Neşet Ertaş'ın hemşerileri olarak gurur duyduk. Gerçekten güzel ve rüya gibi bir geceydi" dedi.
Öte yandan 1938 yılında Kırşehir'in Çiçekdağı´nda doğan Ertaş, Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisidir. Babasıyla düğünlerde saz çalıp, türkü söyleyerek müziğe başlayan ozan, 'Bozkırın Tezenesi' olarak da bilinir. UNESCO tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' kabul edilen Ertaş´ın bağlamadaki tavrı ve türküleri konservatuarlarda ders olarak okutuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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