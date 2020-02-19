Kumar aşkı 24 saat geçmeden mührü kırdırdı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kumar oynatmadan mühürlenen sendika binası, 24 saat dolmadan yine kumar oynanırken basıldı.

Olay, Yenice Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı üzerindeki bir sendika binasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri daha önce de kumar oynatıldığı için mühürlenen sendika binasını kumar oynatıldığı gerekçesiyle 18 Şubat gecesi saat 00.30’da 4. kez mühürleyerek kapattı. Jandarma ekipleri, 18 Şubat günü saat 21.00 sıralarında yaptıkları kontrolde sendika binasının mühürlerinin kırıldığını ve içeride kumar oynatıldığını tespit etti. 24 saat dolmadan mührü kıranlar hakkında ‘mühür fekki’ suçundan işlem yapılırken, kumar oynayan 16 kişi hakkında da ayrıca işlem yapıldı. Sendika binası 5. kez mühürlendi.

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