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Anamur’da veli ve öğrencilere yönelik seminer düzenlendi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 8 ilçede üniversiteye hazırlanan gençlere hizmet verdiği Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin Anamur Şubesinde, öğrenciler ve ailelerine yönelik "Aileler ve Öğrencilerin Bütünleşmesi" konulu seminer düzenlendi.

Anamur’da veli ve öğrencilere yönelik seminer düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 8 ilçede üniversiteye hazırlanan gençlere hizmet verdiği Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinin Anamur Şubesinde, öğrenciler ve ailelerine yönelik “Aileler ve Öğrencilerin Bütünleşmesi” konulu seminer düzenlendi.
Üniversiteye hazırlanan 11. ve 12. sınıf öğrencilere yönelik düzenlenen ve öğrencilerin sınav kaygısını aşabilmeleri için neler yapması gerektiğinin anlatıldığı seminerde, ailelere ise sınav sürecinde sergileyecekleri tutumla ilgili bilgiler verildi. Seminere, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serdal Gökayaz ve Anamur İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan da katıldı.

“Ailelerin çocuklara ‘yarışa hazırlanan bir sporcu’ gibi davranması doğru değil”
Semineri Psikolog Mustafa Tepretmez verdi. Psikolog Tepretnez, sınava hazırlık sürecinde velilerin çocuklara karşı sürekli dersi vurgulayan tutumunun, çocuklarına “yarışa hazırlanan bir sporcu” gibi davranmalarının sınav kaygısını tetikleyen bir neden olabileceğini ifade etti. Öğrencilere, dozunda olan kaygının aslında başarıyı destekleyen bir “yardımcı tepki” olduğunu anlatan Tepretmez, öğrencilerin kaygısını arttıran ve onları strese sokan etkenleri özetleyip, kaygıyla mücadele etme tekniklerini anlattı.

“8 ilçede hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz”
Genel Sekreter Vekili Tok, seminerde yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak üniversiteye hazırlık sürecinde hayallerine ulaşması için hem öğrencilerin hem de velilerin yanında olduklarını belirterek, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle gençlere verdiği hizmete büyük önem veren bir anlayışa sahibiz. Bu önemin temelinde Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bünyemizdeki kurslarımızın sayısını artırarak 8 ilçede hizmet vermenin hakkı gururunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde merkez başta olmak üzere 8 ilçemizde gençlerimize üniversiteye hazırlık sürecinde akademik desteğin yanı sıra sosyal ve kültürel anlamda da gelişimlerine katkıda bulunabilmek adına hizmet veriyoruz. Başladığımız andan itibaren her anlamda gençlerimizin yanlarında olduğumuzu bilmenizi isterim” dedi.

“Aileleri de sürecin içerisine dahil ediyoruz”
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökayaz da eğitim faaliyetlerini kesin bir düzen ve disiplin içerisinde sürdürdüklerini ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin önemli projelerinden olan “1 Ekmek 1 Çorba” projesini Anamur’da da hayata geçirmek için çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Gökayaz, “Eğitim çalışmalarımızda öğrencilerimizin başarısı temel amacımızdır. Öğrencilerimizin durumlarını sadece kurs merkezlerimizde takip etmekle kalmıyor, onların gelişimlerine en büyük desteği veren ailelerini de sürecin içine dahil ederek, rehber öğretmenlerimiz öncülüğünde ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in de isteği üzere ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi tüm ilçelerde faaliyet gösterecek. Anamur’da özellikle gençlerimizin içini ısıtacak bu projeyi en hızlı şekilde hayata geçireceğiz” diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mercan ise Büyükşehir Belediyesinin yaptığı bu projeyi çok önemsediklerini ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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