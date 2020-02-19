Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi yeni döneme hazırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi yeni döneme hazırlanıyor

İHA

Erdemli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kurs Merkezi'nde öğrencilerin eğitimine devam ettiği bildirildi.

Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi yeni döneme hazırlanıyor

Erdemli Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kurs Merkezi’nde öğrencilerin eğitimine devam ettiği bildirildi.
Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda liselere hazırlık öğrencileri için kayıt işlemlerine başlandı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çocukların ve gençlerin eğitimlerine önem verdiklerini belirterek, "Gençlerimiz, çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onlar iyi eğitimler aldıkça geleceğimiz daha parlak, daha aydınlık olacaktır. Biz de bu nedenle her projemizin içerisine mutlaka onlara faydalı olacak çalışmalar ekliyoruz. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde açmış olduğumuz kurs merkezi, öğrencilerimize eğitim anlamında kaliteli bir hizmet sunuyor. Kurs merkezimizde alanında uzman öğretmenlerimiz görev yapıyor ve öğrencilerimizle en iyi şekilde ilgileniyor. Çocuklarımızın eğitim hayatına, sınavlara hazırlık sürecine katkı sağlamak bizim temel vazifelerimizden birisidir. Öğrencilerimiz eğitim hayatlarına devam ederlerken, belediyemizin açmış olduğu ve alanında uzman öğretmenlerimizin çalıştığı ücretsiz kurs merkezimizden azami surette istifade etmeliler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Büyükşehir Belediyesi koroları konserlere hazırlanıyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi koroları konserlere ...
Mezitli'deki Kafe Kütüphanede her gün çorba ikramı yapılıyor
YEREL HABERLER Mezitli'deki Kafe Kütüphanede her gün çorba ikramı ...
Kreş öğrencileri 'gazetecilik' mesleği ile tanıştı
YEREL HABERLER Kreş öğrencileri 'gazetecilik' mesleği ile tanıştı
Silifke’de 'Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarı' düzenlendi
YEREL HABERLER Silifke’de 'Kariyer, Eğitim ve Mesleki Tanıtım Fuarı' ...
Anamur’da veli ve öğrencilere yönelik seminer düzenlendi
YEREL HABERLER Anamur’da veli ve öğrencilere yönelik seminer ...
Büyükşehir Belediyesi şoförlere eğitim verecek
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi şoförlere eğitim verecek
Kumar aşkı 24 saat geçmeden mührü kırdırdı
YEREL HABERLER Kumar aşkı 24 saat geçmeden mührü kırdırdı
Antika dükkanı zamana tanıklık ediyor
YEREL HABERLER Antika dükkanı zamana tanıklık ediyor
Senfonik Neşet Ertaş konserine büyük ilgi
YEREL HABERLER Senfonik Neşet Ertaş konserine büyük ilgi
Sinir damarına vurulan iğne hayatını kararttı Mersin’de gittiği hastanede sinir damarına iğne vurulduğunu iddia eden 4 çocuk babası Mehmet Diyadin, bir aydır ayağının uyuşuk olduğunu ve sürekli ağrıdığını söyleyerek şikayetçi oldu Mehmet Diyadin: "Hastaneye diyecek bir şey yok, hemşire ile doktor yüzüme bakmadı" "Bana iğnenin sinir damarıma vurulduğunu söylüyorlar. Bundan dolayı uzun süre beklemem gerektiği söyleniyor. 1 sene, 2 sene belkide iyileşemeyebilirsiniz diyorlar"
YEREL HABERLER Sinir damarına vurulan iğne hayatını ...
Tarsus’un hava kalitesi, ölçüm aracı ile tespit edilecek
YEREL HABERLER Tarsus’un hava kalitesi, ölçüm aracı ile tespit ...
Başkan Yılmaz, yurt dışından gelen eğitimcileri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, yurt dışından gelen eğitimcileri ...
Tarım ve Orman Müdürlüğü, denizde kaçak avlanmaya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Müdürlüğü, denizde kaçak avlanmaya ...
Çiçek açan badem ağaçları baharı müjdeledi Mersin Erdemli'de açıkta yetişen bademler çiçek açıp adeta beyaz gelinliğe büründü
YEREL HABERLER Çiçek açan badem ağaçları baharı müjdeledi Mersin ...
10 ilde FETÖ operasyonu: 13 eski komiser yardımcısına gözaltı
YEREL HABERLER 10 ilde FETÖ operasyonu: 13 eski komiser yardımcısına ...
8. Bölge Mersin Optisyen Gözlükçüler Odası'nın genel kurulu 21-22 Mart'ta
YEREL HABERLER 8. Bölge Mersin Optisyen Gözlükçüler Odası'nın genel ...
Palmiye kırmızı böceği ile ortak mücadele toplantısı düzenlenecek
YEREL HABERLER Palmiye kırmızı böceği ile ortak mücadele toplantısı ...
Saldırıya uğrayan palyaço: Ekmek paramı kazanıyorum
YEREL HABERLER Saldırıya uğrayan palyaço: Ekmek paramı kazanıyorum
Yeşilboğaz: "Çocuklar hangi davranışın suç olduğunu bilmiyor"
YEREL HABERLER Yeşilboğaz: "Çocuklar hangi davranışın suç olduğunu ...
Tarsus’ta trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tarsus’ta trafik kazası: 2 yaralı
Kariyer Merkezi projelerini tanıtmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Kariyer Merkezi projelerini tanıtmaya devam ediyor
Toroslar EDAŞ'tan Mersin'e 180 milyon liralık yatırım
YEREL HABERLER Toroslar EDAŞ'tan Mersin'e 180 milyon liralık yatırım
Toroslar Belediyesi, ürettiği kent mobilyalarıyla ilçeyi güzelleştiriyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, ürettiği kent mobilyalarıyla ...
Estetik kursları kadınlara istihdam kapısı açıyor
YEREL HABERLER Estetik kursları kadınlara istihdam kapısı açıyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X