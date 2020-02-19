Kreş öğrencileri 'gazetecilik' mesleği ile tanıştı

Erdemli Belediyesi Şehit Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde, çocukların geleceğe daha iyi hazırlanması ve onlara erken yaşta toplumsal bilinç aşılanması amacıyla düzenlenen 'meslekleri tanıyalım’ etkinlikleri kapsamında, minikler bu hafta ‘gazetecilik’ mesleği ile tanıştı.

Geçtiğimiz etkinliklerde ‘inşaat mühendisliği’ ve ‘mimarlık’ mesleklerini tanıyan çocuklar, gazetecilik mesleğine dair merak ettiklerini Erdemli Belediyesi Basın Birimi çalışanlarından öğrendi. Bilinçli bir nesil yetiştirmek için özellikle çocukların eğitimine büyük önem verdiklerini söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Biz çocuklarımızı geleneklerini ve göreneklerini bilen, bilinçli ve topluma faydalı bir şekilde yetiştirmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çocuklarımız kreşimizde hem dini ve milli değerlerini öğrenerek kültürlerinden kopmuyor hem de nitelikli bilgiler alarak eğitim hayatlarında sağlam bir temel oluşturuyorlar“ dedi.

Çocukların erken yaşta yüksek hedefler kazanmaları için onlara meslekleri tanıtma etkinlikleri düzenlediklerinin altını çizen Tollu, “Ülke olarak kalkınmamızın ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmamızın yegane koşulu, çocuklarımızın iyi yetişmesidir. Biz de onların iyi yetişmeleri için belediye olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Geleceğimizi bugünün çocukları inşa edecek” diye konuştu.

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