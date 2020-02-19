Mersin Büyükşehir Belediyesi koroları konserlere hazırlanıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türk Sanat Müziği Korosunun mart ayında, Türk Halk Müziği Korosunun ise nisan ayında yapılacak olan konserlere hazırlandıkları bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kültürel ve sosyal etkinlikleri kent geneline daha fazla yayma çalışmalarını yürütürken, birçok sanat dalında olduğu gibi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği alanında da eğitim vermeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Konservatuvar Bölümünde eğitim gören öğrenciler ile koristler, mart ve nisan ayında geçekleşecek olan konserin hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Mart ayında TSM konseri hazırlıkları sürüyor

Mart ayı içerisinde konser verecek olan Türk Sanat Müziği Korosunun çalışmalarını yöneten Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı TSM Koro Şefi Güney Özdemir, Türk musikisinde yer edinmiş çok önemli eserler üzerinde çalıştıklarını ifade ederek, “Konservatuvar öğrencilerimiz ve koristlerimizden oluşan koromuzla, keyifli bir çalışma yapıyoruz. Koro elemanlarımıza; gerek eser icrası, gerek sahne duruşu ve gerekse de şan ve ses teknikleri ile ilgili bilgilerimizi aktararak, eserleri sahnede en güzel ve en doğru şekilde icra etmelerinin yolunu gösteriyoruz” dedi.

“Koro elemanlarımız, çalışmalarımıza büyük bir istekle ve zevkle katılıyorlar”

Konservatuvar öğrencileri ile koristlerden oluşan Türk Halk Müziği Korosunun çalışmalarını yöneten Mersin Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı THM Koro Şefi Zekeriya Yıldız ise çalışmaları büyük bir titizlik içinde yürüttüklerini belirterek, “Konservatuvar öğrencileri ile sınav sonucu aldığımız koristlerden oluşan koromuzla, haftada 1 gün çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nisan ayının ilk haftasında, Türkiye’nin değişik yörelerine ait türkülerden oluşan repertuarımızla konser vereceğiz. Koro elemanlarımız, çalışmalarımıza büyük bir istekle ve zevkle katılıyorlar. Konserimizin başarılı geçmesi için büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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