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MERSİN'in Silifke ilçesinde, Göksu Irmağı'na atlayan site bekçisi Haşim A.'nın (37), cansız bedeni bulundu.

Evli ve 2 çocuk babası bekçi Haşim A., 2 gün önce Silifke ilçesindeki Atatürk Köprüsü'ne gelip, Göksu Irmağı'na atladı. Köprüden atlamadan önce bir yakınını arayarak, intihar edeceğini söylediği Haşim A., için ırmakta arama çalışması başlatıldı. Bugün de devam edilen arama çalışmaları sırasında, Haşim A.'nın cansız bedeni, Sökün Köprüsü yakınında, çalılıklara takılmış halde bulundu. Haşim A.'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



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