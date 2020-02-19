Toroslar zabıtası, okul önlerinde güvenlik uygulaması başlattı

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde giriş ve çıkışlarını sağlamak, olası trafik kazalarının önüne geçebilmek için okul önlerinde önlem almaya başladı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yoğun trafiği yönlendirerek öğrencilere karşıdan karşıya geçişlerde yardımcı olan ekipler, kaldırımları işgal eden araçlara da anında müdahale ediyor. Aynı zamanda ilçede bulunan okulların önlerinde ve çevresinde satış yapmaya çalışan seyyar satıcılara izin vermeyen ekiplerin bu uygulaması sayesinde çocuklar güvenli bir şekilde okullarına girerken, aileler de rahat bir nefes alıyor.



"Öğrencilerimizin huzurlu ortamda eğitim almalarını amaçlıyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında olası trafik kazalarına karşı can güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla böyle bir uygulama gerçekleştirdiklerini belirtti. Yılmaz, "Çocuklarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürmelerini istiyoruz. Çocuklarımızın, güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim almaları için çalışıyoruz. Ne yazık ki, trafik kurallarına uymayan sürücülerin okul önlerinde yaptıkları kazalar çok acı sonuçlar doğurabiliyor. Okul önlerinde gerçekleştirdiğimiz bu uygulama sayesinde çocuklarımız artık daha güvenli. Bizler bu konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz ancak çocuklarımızın temkinli olmaları da önemli" dedi.

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