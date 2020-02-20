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Mersinden Koop, 2020-2022 Dönemi Stratejik Planını hazırlıyor Meral Seçer: “Kadın kooperatiflerinin ...

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteklediği Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Mersinden Koop), "Kadınlar Kazanacak, Mersin Kazanacak" sloganıyla 20202022 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı gerçekleştirdi. Mersinden Koop Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, "Bizim stratejik planda hedefimiz sürdürülebilir, çok sayıda kadına dokunan bir kooperatif yapısına ulaşmak" dedi.

Mersinden Koop, 2020-2022 Dönemi Stratejik Planını hazırlıyor Meral Seçer: “Kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir olmasını çok önemsiyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteklediği Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (Mersinden Koop), “Kadınlar Kazanacak, Mersin Kazanacak” sloganıyla 20202022 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı gerçekleştirdi. Mersinden Koop Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, “Bizim stratejik planda hedefimiz sürdürülebilir, çok sayıda kadına dokunan bir kooperatif yapısına ulaşmak” dedi.
Mersinden Koop 20202022 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı, Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi. Çalıştaya, Mersinden Koop Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer ve kooperatifin kurucu ortaklarının yanı sıra Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da katıldı. Politik, ekonomik, sosyal, teknoloji ve arge, yasal, çevresel ve kooperatifler konu başlıklarında katılımcılar, 7 masada bir moderatör ve bir raportör eşliğinde fikir paylaşımında bulundu.

“Kadınlarımızın ürünlerine katma değer katarak kazanca dönüştürmek istiyoruz”
Mersinden Koop Başkanı Meral Seçer, çalıştayda yaptığı konuşmada, kooperatifin kuruluş aşamasını anlattı. Markalaşma süreciyle ilgili başvurularını yaptıklarını belirten Seçer, “8 kurucu ortakla yola çıktık. Ortaklarımız profesyonelliği, amatör ruhu ve gönüllülük esasını ön plana aldılar. Bu gönüllülük ruhunu profesyonel metotlarla da desteklemek istiyoruz ve Mersin’imizdeki kadınlarımıza en etkili, en doğru yoldan ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız, Mersin’imizdeki kadınlarımızın sosyal, ekonomik, kültürel becerilerini bir araya getirip bunu bir değere dönüştürmek ve onların güçlenmesini sağlamak. Bunun için Mersin’deki kadınlarımızın ürettikleri yerel el işi ürünlere ve lezzetlere veya ortaya koyacakları yeni ürünlere katma değer katarak bunları kazanca dönüştürmek istiyoruz. Ayrıca geleneksel ürünlerimizin gelecek nesillere aktarılmasını arzu ediyoruz. Bunun için pek çok çalışmamız, hazırlığımız var” dedi.

“Sağlam adımlar atarak en doğru yolu bulmayı hedefliyoruz”
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalkması için kadınların her yönden güçlü olması gerektiğini ifade eden Seçer, “Kadınlarımızın sosyal yönden güçlü olması toplumumuzun da güçlü olması anlamına geliyor. Kadının sosyalleşerek kendine özgüvenin artmasının hem ailesine hem Mersin’e hem de topluma çok katkısı olacaktır. Kadınlarımızın güçlenmesinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini de ortadan kaldıracağını düşünüyoruz. Bu noktada sağlam adımlar atarak en doğru yolu bulmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir olmasını çok önemsiyoruz”
Kadın kooperatiflerinin son yıllarda yaygınlaştığını söyleyen Meral Seçer, bu noktada “sürdürülebilirlik” konusunun önemli olduğunu vurgulayarak, “Son yıllarda ülkemizde kadın kooperatiflerinin kurulmasıyla ilgili bir akım var. Biz de bu akımın içinde yolculuğumuza başladık. Fakat burada Mersinden Koop olarak kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir olmasını çok önemsiyoruz. Çünkü yaptığımız araştırmalarda çok sayıda kadın kooperatifini ziyaret ettik, fuarlara gittik, bu konularda bilirkişilerle görüştük. En önemli sorunlardan birinin sürdürülebilirlik olduğunu gördük. Bizim de stratejik planda hedefimiz sürdürülebilir, çok sayıda kadına dokunan bir kooperatif yapısına ulaşmak” ifadelerini kullandı.

“Çalıştayımızın sonuçlarını katılımcılara bildireceğiz”
Çalıştaydan çıkacak sonucun yol haritalarına katkı sunacağını dile getiren Seçer, sonucun diğer kooperatiflere de yol gösterici olabileceğini söyledi. Çıkacak sonucu katılımcılarla paylaşacaklarını belirten Seçer, “Buradan çıkacak sonuçla diğer kooperatiflere de yol gösterici olabileceğimizi düşünüyorum. Gelişmiş ülkelerdeki kuruluşlar ve örgütlerle gelişmemiş ülkelerdeki kuruluşlar ve örgütler arasındaki en önemli başarı farkı, plan ve programsızlıktan kaynaklanıyor. Bunun için stratejik planı çok önemsiyoruz. Çalıştayımızın sonuçlarını, yani stratejik planımızı katılımcılara bildireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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