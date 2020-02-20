Tıbbi atıklar ırmak kenarına döküldü

Çöp dökmeye dahi çıkamıyordu! Değişimi şoke etti!

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Mersin’in Tarsus ilçesinde ırmak kenarına dökülmüş tıbbi atık bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Berdan ırmağının etrafında kötü koku fark eden vatandaşlar, yaptıkları araştırmada ırmak kenarında tıbbi atıkları gördü. Durumu yetkililere bildiren vatandaşlar, atıkların hastalıklara davetiye çıkarmadan kaldırılmasını istedi.

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ırmak kenarına dökülen tıbbi atıkları toplayıp, bölgeyi de dezenfekte etti.

Yetkililer tıbbi atıkların hangi kurum tarafından atıldığını tespit etmek için çalışma başlattı.

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