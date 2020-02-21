Tarsus’ta denetimli serbestlik yükümlülerine eğitim

Mersin’in Tarsus ilçesinde denetimli serbestlik yükümlülerine "Evlilik ve Aile Hayatı" ve "İş Arama Becerileri" eğitimi verildi.

Tarsus Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetim ve takibi yapılan denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik yürütülmekte olan eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında Tarsus İŞKUR Hizmet Merkezi ve Tarsus Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde "Evlilik ve Aile Hayatı" ve "Mesleki Yönlendirme, İş Arama Becerileri" konulu eğitimler verildi.

Tarsus Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde görevli Psikolog Kerem Özcan’ın madde bağımlılığı bulunan denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik gerçekleştirdiği ‘Evlilik ve Aile Hayatı’ konulu eğitimde "Evlilik hayatı, evliliğin ilk yılları, sağlıklı bir evlilik, evlilik çatışmasına sebep olan faktörler ve çözüm yolları, ailede rol dağılımı, anne ve baba olmak, sağlıklı aile, sağlıksız aile sağladığı imkanlar ve güçler’ üzerinde duruldu.

Tarsus İŞKUR Müdürlüğü işbirliğinde, denetimli serbestlik yükümlülerinin iş arama sürecindeki karşılaşabilecekleri sorunlar ve bunlarla başa çıkmalarına katkı sağlamak amacıyla İş ve Meslek Danışma Binnaz Aydın Güllü’nün sunumunu gerçekleştirdiği, ‘Mesleki yönlendirme, iş arama becerileri’ konulu eğitimde ise, "İş görüşmeleri öncesi, iş görüşme esnasında dikkat edilecek hususlar ile CV hazırlamada dikkat edilmesi gereken hususlar, kişisel olarak veya internet üzerinden İŞKUR'a müracaatların nasıl yapılması gerektiği, iş arama aşamasında işveren ile görüşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar" hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

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