Serebral palsi hastası Ege, fizik tedavi ile yürümeye başladı Erken doğum sebebiyle serebral palsi teşhisi konulan 6,5 yaşındaki Ege Özbay, uzun süren bir rehabilitasyon ve fizik tedavi sürecinin ardından ayakta durma ve yürüme becerisini geliştirmeyi başardı

Erken doğum sebebiyle serebral palsi teşhisi konulan 6,5 yaşındaki Ege Özbay, uzun süren bir rehabilitasyon ve fizik tedavi sürecinin ardından ayakta durma ve yürümeyi başardı.

İstanbul’da 28 haftalıkken dünyaya gelen Ege Özbay’a serebral palsi (beyin felci) teşhisi konuldu. Doğduğu günden bu yana fizik tedavi gören minik Ege şu an 6,5 yaşında. Ailesi, sıcak hava ve denizin kasları gevşetici etkisi olduğu için İstanbul’dan Mersin’e taşındı. Ege, VM Medical Park Mersin Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Melek Sezgin’in uyguladığı tedavi ile ayakta durma ve yürüme becerisi geliştirmeyi başardı.



“Mücadeleyi hiç bırakmadık”

Ege’nin babası Hasan Özbay, yaşadıkları süreci anlattı. Eşinin erken doğum yaptığını belirten Özbay, “Uzmanlar, 34 haftadan önce doğan bebeklerin beyin gelişimini tamamlamadığı için serebral palsi rahatsızlığının görülme olasılığının fazla olduğunu söyledi. Bu durumu Ege’nin doğduğu hastanede öğrenmedik. Özel olarak götürdüğümüz bir çocuk doktoru bizi sakinleştirdi ve özel çocuklarla ilgili bilgi verdi. Hızlı bir şekilde fizik tedavi sürecimiz başladı. Ege gibi özel çocuklarda 3 yaşına kadar fizik tedavi çok önemli. Öğretilen her bilgiyi hemen kapıyor ve unutmuyorlar. Ege 12 aylıkken yürüyemeyecek belki ama 45 yaşında yürüyecek diye düşündük ve mücadeleyi hiç bırakmadık” dedi.



“Şimdi kendini çok rahat ifade edebiliyor”

Ege için İstanbul’dan Mersin’e taşındıklarını ifade eden Baba Özbay, “Mersin’in sıcak havası, sıcak kumları ve denizi kasları gevşetmede etkili olduğu için buraya taşındık. Biz Mersin’e taşındığımızda Ege sadece 4 kelime söyleyebiliyordu. Şimdi kendini çok rahat ifade edebiliyor. Bir soru yönelttiğinizde mantıklı cevap veriyor. Ege, yaşıtlarının bir tık altında ancak çalışmalarımızla onu yaşıtlarının seviyesine getireceğiz. Ege’nin bir kız kardeşi var. Ege’ye bir rehber öğretmen, arkadaş, terapist oldu. Ebeveyn olarak bizim yetemediğimiz noktalarda birlikte oyun oynadıklarında birlikte terapi yapıyor gibi oluyorlar” diye konuştu.



“Prematüre bebeklerde böyle bir risk olduğu bilinmeli”

Ege’nin tedavi sürecini yöneten VM Medical Park Mersin Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Sezgin ise serebral palsi hastalığı hakkında bilgi verdi. Hastalığın, halk arasında ‘spastik çocuk’ olarak bilindiğini belirten Sezgin, “Genellikle annenin gebeliği sırasında, doğum esnasında veya doğumdan sonra bir takım risk faktörlerine maruz kalan beyinde hasar meydana geliyor. Bu hasar sonrasında hareket kısıtlılığı, motor gelişimde geriliklerle karakterize bir hastalık olan serebral palsi rahatsızlığı ortaya çıkıyor. Vücut pozisyonunda omurga şekil bozuklukları, kalça ekleminde çıkık, görme, işitme problemi, beraberinde zeka sorunu olanlar olabilir. Her prematüre bebek serebral palsi olacak diye bir durum yok. Prematüre bebeklerde böyle bir risk olduğu bilinmelidir. Bu konuda çocuk gelişimi doktorları ve pratisyen hekim arkadaşlarımız bu bebekleri ilk gören, izleyen hekimlerimiz oluyor. Bebeklerin motor gelişiminde gerilik, zamanında başını tutamamak, oturamamak, emekleyememek, yürümede gecikme ve vücutta kasılma gözlendiğinde ailelerin bir çocuk nöroloğuna veya bir fizik tedavi rehabilitasyon uzmanına ulaşmaları gerekir” ifadelerini kullandı.



“Ailenin desteği çok önemli”

Prof. Dr. Sezgin, hastası Ege ile ilgili olarak da şu bilgileri verdi:

“Ailelere hastalığın tanısı söylendiğinde çok büyük şok yaşıyorlar. Ancak tanıyı duyduklarında bu sürecin uzun bir süreç olduğunu, bir maraton koşacaklarını ve bu süreçte ailenin desteğinin çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Maalesef serebral palsi hastalığı ilacı verince geçecek bir rahatsızlık değil. Uzun dönem fizyoterapi desteğine ihtiyaç var. Bu fizyoterapinin çocuğun hayatının içerisinde olması gerekiyor. Yani ailenin kesinlikle dahil olması gerekiyor. Aile bu süreci yönetebilirse çocuklardan aldığımız geri dönüş çok daha güzel oluyor. Ege’de en büyük sorunumuz ayakta durma, ayakta durma dengesi ve yürüme becerisiydi. Ege’nin yürüme becerisi ve dengesi arttı. Özellikle arka arka yürümeyle, pelvis dediğimiz arka kalçanın kontrolünü ve kalça grup kaslarını çalıştırmayı öğrendi. Bizim toplum olarak bu çocukları kucaklamamız gerekiyor. Okullardaki çocukları, özel çocuklar hakkında bilgilendirmek ve onlara destek olmalarını sağlamak gerekiyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.