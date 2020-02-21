Bozdoğan'a, 'kardeş şehir' belediyesinden ziyaret

Tarsus ile 'kardeş şehir' olan KKTC'nin Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın ziyaret etti.

Bozdoğan’a 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunan Orçan, beraberinde getirdiği hediyeleri takdim ederken, Başkan Bozdoğan da kendisine 'Şahmeran' figürlü tabloyu hediye etti.

Kardeşlik bağlarının güçlenmesiyle birlikte, işbirliğinin sadece kardeşlikle sınırlı kalmayıp, ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel alanlarda da güçlendirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunan belediye başkanları, bu birlikteliğin sonsuza kadar sürmesi temennisinde bulundular.

Daha sonra Tarsus’un tarihi ve turistlik yerlerini gezen Orçan, kendine eşlik eden Tarsus Belediye Başkan Yardımcısı Ünzile Kuru ile birlikte Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Oda Başkanı Ruhi Koçak ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşme gerçekleştirdi.

Tarsus Kaymakamına vekalet eden Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk’u da makamında ziyaret eden Orçan, oradan Muharip Gaziler Derneğine geçerek Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi.

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