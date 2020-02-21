Palmiye kırmızı böceği ile ortak mücadele toplantısı yapıldı Büyükşehir Genel Sekreter Vekili Olcay Tok: “Palmiye kırmızı böceği, son 3 yılda 387 ağaca zarar verdi. Bu zararlıya karşı haklı bir savaş açtık”

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde “Palmiye Kırmızı Böceği Zararlısı ile Eş Zamanlı Ortak Mücadele” toplantısı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, “Son 3 yılda 387 ağacımız bunlardan zarar gördü. Belediyemiz de bu zararlıya karşı haklı bir savaş açtı” dedi.

Palmiye kırmızı böceğinin son yıllarda Mersin’in doğal güzelliği ve simgesi olan palmiye ağaçlarına zarar vermesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, bir eylem ve önlem planı hazırlamak üzere kentin tüm paydaşlarıyla bir araya geldi. Palmiye kırmızı böceği ile mücadelede hem destek almak hem de uygun mücadele yöntemleriyle ilgili fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte “Palmiye Kırmızı Böceği Zararlısı ile Eş Zamanlı Ortak Mücadele” konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, eğitim semineri ve mevcut durum değerlendirmesi yapıldı.

Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok’un yanı sıra Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Göher Şahin, Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetler Dairesi Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Deda Büyüköztürk ile Tarım ve Orman Bakanlığı Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Palmiye Kırmızı Böceği Mücadelesi Proje Koordinatörü Dr. Okan Özgür de katıldı.



“Bu böcek, kentimizin simgesi güzelim ağaçlarımıza adeta terör estirmektedir”

Genel Sekreter Vekili Tok, toplantıda yaptığı konuşmada, palmiye kırmızı böceği zararlısının kentin sembolü haline gelmiş palmiye ve hurma ağaçlarını tehdit ettiğini söyledi. Palmiyelerin, Mersin’in sembol değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Tok, “Ancak palmiyelerimiz özellikle son 15 yıldır kırmızı böceğin tehdidi altındadır. Böceklerin, özellikle Afrika’dan, Mısır’dan ve diğer değişik bölgelerden böcekleriyle beraber getirilmiş sertifikasız palmiye ağaçlarından yayıldığı bilinmektedir. Bu böcek, Türkiye’de ilk kez 2005 yılında Mersin’de tespit edilmiştir. Aynı yıl Adana’daki ağaçlarda da çok büyük hasarlar tespit edilmiştir. Bu zararlının, musallat olduğu ağaçları kısa sürede kuruttuğu da bilinen bir gerçektir. Elimizdeki verilere göre, kentimizde 2018 yılında 118, 2019 yılında 224 bu yılın ilk iki ayında ise tam 48 ağacımız, yani son 3 yılda toplam 387 ağacımız bunlardan zarar görmüştür. Bu böcek, kentimizin simgesi güzelim ağaçlarımıza adeta terör estirmektedir. Belediyemiz de bu zararlıya karşı haklı bir savaş açmıştır” diye konuştu.



“Büyükşehir olarak bu zararlının yok edilmesi için çaba gösteriyoruz”

Toplantıda, yürütülecek savaşımda çizilecek yol haritasının ortaya çıkarılacağını dile getiren Tok, “Belediyemizin açmış olduğu bu savaşta yalnız bırakılmaması gerekmektedir. Zira bu zararlıyla asıl mücadele vermesi gereken kurum, mevzuatımıza göre, şu an paydaşlarımız arasında da bulunan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görevleri arasındadır. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu zararlının yok edilmesi için çaba gösteriyoruz. Ancak diğer tüm paydaşlarımızı, ilçe belediyelerimizi de bu mücadelenin içine katmak istiyoruz. İstiyoruz ki, sadece görsellik olarak değil, turizm açısından da önemli olan palmiyelerimizin korunması ve gelecek kuşaklarımıza bırakılması için hep birlikte olalım. Kararlı ve koordine bir şekilde mücadelemizi sürdürürsek bu zararlının yok olmasını sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.



“Tehlikeyi en alt aşamada bertaraf etmek gerekiyor”

İl Tarım ve Orman Müdürü Abalı da palmiye kırmızı böceğinin Mersin’deki sürecini anlatarak, 2017 yılı itibariyle Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde 3 yıllık bir süreçte takip amaçlı bir proje başlattıklarını belirtti. Proje sonucunda elde edilen verilerde, palmiye kırmızı böceğinde artış gözlemlediklerini söyleyen Abalı, “İl Müdürlüğü olarak popülasyonun yoğun artışını gördükten sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’i bizzat arayarak konuyu aktardım. Önemli olduğunu, kamu kurumları olarak birlikte hareket etmemiz gerektiğini, özellikle alt birim belediyelerin ve kamu kurumlarının ve aynı zamanda sitelerin bile birlikte mücadele etmesi gerektiğini, bir toplantı organize etmemiz gerektiğini söylemiştim. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız ve personel arkadaşlarımıza bu çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Bu böcek yıllarca bakılmış, büyütülmüş bir varlığımızı kısa süre içerisinde tabandan girerek yok etmekte ve devirmekte. Kocaman bir ağaç yan yatarak devrilmekte. Bununla mücadele yöntemlerini belirlememiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Daha önce Akdeniz meyve sineğine karşı mücadelede Türkiye’de en başarılı il olduklarını kaydeden Abalı, aynı başarıyı palmiye kırmızı böceğine karşı da yakalayacaklarını dile getirdi. Akdeniz meyve sineğine karşı mücadelede yazılım da ürettiklerini hatırlatan Abalı, “Bu konuda da gerekirse bir yazılım üretiriz, çünkü tehlikeyi en alt aşamada bertaraf etmek gerekiyor. Bu yüzden biz bu toplantıyı önemsiyoruz. Hatta ilçelerde bu toplantıların alt örneklerinin yapılması lazım ve bir koordinasyon olması lazım. Koordinatörlük de Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde. Dolayısıyla alt toplantıları yapıp daha detaylı çalışmalar yapacağız” dedi.

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