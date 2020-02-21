Mut´ta kablo hırsızları yakalandı

MERSİN´in Mut ilçesinde, haberleşme ve enerji nakil hatlarındaki kabloları çalıp, satan 2 kişi yakalandı.

Mut ilçesinde art arda yaşanan kablo hırsızlığının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. 2 şüphelinin, Erdemli ilçesinde hurdacılık yapan bir kişiye yanmış bakır kablo satacağı belirlendi. Jandarma ekipleri, kimliklerini tespit ettiği ikiliyi takibe başladı.

Erdemli ilçesine doğru yola çıkan şüphelilerin bulunduğu araç, Silifke ilçesine bağlı Kırobası Mahallesi´nde durduruldu. Araçta yapılan aramada, çuval içerisinde 160 kilo bakır kablo ele geçirildi. Evlerinde yapılan aramada da 1 demir kesme makası, 1 ayaklık, 1 tel kesme makası ve 1 adet av tüfeği bulunan 2 şüpheli, haberleşme ve enerji nakil hatlarındaki kabloları kendilerinin çaldıklarını itiraf etti. Soruşturma sürüyor.



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