KKTC sahilinde bulunan cesedin kayıp bekçiye ait olduğu kesinleşti

- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), sahilinde bulunan cesedin, Mersin'de arkadaşıyla birlikte balık tutmak için açıldıkları denizde kayıklarının batması sonucu kaybolan bekçi Oktay Avcı'ya ait olduğu DNA testiyle kesinleşti.

Tarsus ilçesinde yaşayan bekçi Ömer Özer (31) ve Oktay Avcı (31), 11 Ocak günü balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Ancak kayık alabora olup, battı. 2 arkadaş denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, aramakurtarma çalışması başlattı. Karadan, denizden ve havadan yürütülen çalışmalar sırasında, 16 Ocak günü, Ömer Özer'in cansız bedenine ulaşıldı.

Arama çalışmaları sürerken, 12 Şubat günü KKTC'nin Yenierenköy ilçesinde bulunan tütün fabrikasının alt kısmında, sahile vurmuş erkek cesedi bulundu. Cesedin Oktay Avcı´ya ait olabileceği ihtimali üzerine aileye haber verildi. Aile, cesedin Avcı'ya ait olduğunu teşhis etti.

Ancak kesin sonuç için DNA testi yapılmasına karar verildi.

Yapılan DNA testi sonunda cesedin, kayıp bekçi Oktay Avcı'ya ait olduğu kesinlik kazandı. Avcı'nın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınıp, getirileceği Tarsus'ta toprağa verilecek.



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