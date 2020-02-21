Otoparka bırakılan motosikletleri hurda diye satmışlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otoparka bırakılan motosikletleri hurda diye satmışlar

İHA

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yediemin otoparkına kolluk ve adli birimler tarafından teslim edilen plakasız, tescilsiz veya faturasız motosikletlerin motor ve şasi numarasının silinerek ve römork kısmının kesilerek hurdacılara sattıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Otoparka bırakılan motosikletleri hurda diye satmışlar

Mersin'in Erdemli ilçesinde, yediemin otoparkına kolluk ve adli birimler tarafından teslim edilen plakasız, tescilsiz veya faturasız motosikletlerin motor ve şasi numarasının silinerek ve römork kısmının kesilerek hurdacılara sattıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, otoparka bırakılan motosikletlerin şasi numarası silinerek ve römork kısmının kesilerek hurdacılara satıldığı ve bu işin organize bir şekilde yapıldığını belirledi. Bunun üzerine hurdacılık yapan ve yediemin otoparkı işletmecilerine yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişiyi gözaltına alırken, çok sayıda şasi ve motor numarası silinmiş motosiklette ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslardan 5'i karakoldaki, 2'si ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erdemli'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı
YEREL HABERLER Erdemli'de otobüs kazalarının önlenmesine yönelik ...
Erdemli’de tarım arazileri temizlendi
YEREL HABERLER Erdemli’de tarım arazileri temizlendi
Tarsus’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Tarsus’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Mersin'de 4 hırsızlık şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de 4 hırsızlık şüphelileri yakalandı
KKTC sahilinde bulunan cesedin kayıp bekçiye ait olduğu kesinleşti
YEREL HABERLER KKTC sahilinde bulunan cesedin kayıp bekçiye ait ...
Cezaevi firarisi yolculuk yaparken yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi yolculuk yaparken yakalandı
Tarsus OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Su başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER Tarsus OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Su ...
Mersin'de şaşırtan görüntü Gören, dönüp bir daha bakıyor Mersin'de 8 katlı bir inşaatın tepesindeki 3 tonluk iş makinesi, görenleri şaşkına çeviriyor
YEREL HABERLER Mersin'de şaşırtan görüntü Gören, dönüp bir daha ...
Cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı
Tarsus Belediyesi personeline ‘Öfke Kontrolü ve İş Hayatında İletişim’ eğitimi verildi
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi personeline ‘Öfke Kontrolü ve İş ...
Mut´ta kablo hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Mut´ta kablo hırsızları yakalandı
PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
YEREL HABERLER PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı
Kıbrıs sahilinde bulunan ceset kayıp bekçinin çıktı
YEREL HABERLER Kıbrıs sahilinde bulunan ceset kayıp bekçinin çıktı
Akdeniz’de yeni dönem asfalt çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Akdeniz’de yeni dönem asfalt çalışmaları başladı
PKK'nın gençlik yapılanması mensubu 13 şüpheli adliyeye sevk edildi Mersin'de PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan DGH üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan biri kadın 13 şüpheli adliyeye sevk edildi Şüphelilerin terör örgütü elebaşının yakalanma günü olan 15 Şubat öncesi eylem ve saldırı hazırlığında oldukları tespit edildi
YEREL HABERLER PKK'nın gençlik yapılanması mensubu 13 şüpheli ...
Palmiye kırmızı böceği ile ortak mücadele toplantısı yapıldı Büyükşehir Genel Sekreter Vekili Olcay Tok: “Palmiye kırmızı böceği, son 3 yılda 387 ağaca zarar verdi. Bu zararlıya karşı haklı bir savaş açtık”
YEREL HABERLER Palmiye kırmızı böceği ile ortak mücadele toplantısı ...
Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi girişine çorba büfesi yerleştirdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi girişine ...
Bozdoğan'a, 'kardeş şehir' belediyesinden ziyaret
YEREL HABERLER Bozdoğan'a, 'kardeş şehir' belediyesinden ziyaret
Büyükşehir Belediyesinin Hal Kompleksi kreşinde hazırlıklar sürüyor Halde çalışan anneler, Türkiye’deki hal kompleksleri arasında bir ilk olma özelliği taşıyan ve öncelikle halde çalışan kadınların çocuklarına hizmet verecek olan kreş gezdi
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin Hal Kompleksi kreşinde ...
Kıbrıs Gazileri 46 yıl sonra Bozyazı'da buluştu
YEREL HABERLER Kıbrıs Gazileri 46 yıl sonra Bozyazı'da buluştu
Serebral palsi hastası Ege, fizik tedavi ile yürümeye başladı Erken doğum sebebiyle serebral palsi teşhisi konulan 6,5 yaşındaki Ege Özbay, uzun süren bir rehabilitasyon ve fizik tedavi sürecinin ardından ayakta durma ve yürüme becerisini geliştirmeyi başardı
YEREL HABERLER Serebral palsi hastası Ege, fizik tedavi ile yürümeye ...
Bir gecede bin 511 ağacı kesen serbest bırakıldı, baro başkanı tepki gösterdi
YEREL HABERLER Bir gecede bin 511 ağacı kesen serbest bırakıldı, ...
AK Parti'nin Mersin'deki ilçe kongreleri 22 Şubat'ta başlıyor
YEREL HABERLER AK Parti'nin Mersin'deki ilçe kongreleri 22 Şubat'ta ...
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X