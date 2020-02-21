Tarsus’ta uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Annesi duruşmayı terk etti! "Farz edin ki Leyla sizin kızınız!"

Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada 3 şahıstan 0,64 gram uyuşturucu eroin madde ele geçirdi. Ekipler, şüphelilere yönelik yaptıkları çalışmada, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan tahkikata başlattı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi satın aldıkları kişiyi de tespit eden ekipler, şahsı gözaltına alarak üzerinden 6 fiş olarak toplamda 11,6 gram eroin, ikametinde 65 fiş halinde toplamda 146 gram eroin, 5 fiş halinde toplamda 4.22 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Ekipler, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 90 TL paraya da el koyarak, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.