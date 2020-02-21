Mut’ta zeytinciliğin geliştirilmesi çalışmaları

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Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağının yüzde 12’sini karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde, zeytinciliğin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaymakam Muammer Köken başkanlığındaki toplantıda, zeytincilik kapsamında Mut bölgesinde uygulanan projeler hakkında Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik personelleri tarafından bilgilendirme yapıldı.

Ayvalık çeşidi içerisinde hat çalışması, Türkiye’de seçilen 13 lokasyon içerisinde bulunan Mut'ta zeytinyağ kalitesiyle ilgili proje çalışması hakkında bilgilendirme yapıldı. Mut bölgesinde uygulanması planlanan projeler, yerel zeytin çeşitlerinin tescili, Mut bölgesinde bulunan zeytin ağaç popülasyonunun tespit çalışması, tadım eğitimi verilerek konu uzmanı, kişi yetiştirme çalışmaları, zeytin bakım, besleme, budama, hastalık ve zararlıları ile ilgili eğitim verilmesi, Mut zeytini tescili konusu, bölgede zeytin gen bahçesi tesis edilmesi hakkında bilgi, görüş alışverişi yapıldı.

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