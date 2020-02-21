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Başkan Seçer, NATO gemi komutanlarını ağırladı

İHA

NATO'nun Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görevi dolayısıyla Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerin komutanları, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Başkan Seçer, NATO gemi komutanlarını ağırladı

NATO’nun Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görevi dolayısıyla Doğu Akdeniz’de bulunan gemilerin komutanları, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti.
Başkan Seçer, NATO’nun Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görevi kapsamında 6 ay Doğu Akdeniz’de görev yapacak SNMCMG2 Grubu Komutanı Valentin Catalin Vlad, Kurmay Başkanı Enrique Garcia Morera ve bağlı unsurlar olan gemilerin komutanlarını makamında ağırladı. NATO müttefiki komutanların ziyaretine, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığından İstihkam Binbaşı Mustafa Yavuz Kayalar da katıldı.

“Mersin, ülkelerin güvenliği açısından stratejik konumdadır”
Başkan Seçer, ziyarette Mersin’in Doğu Akdeniz çanağında önemli bir liman kenti olduğunu belirterek, Mersin’in hem ticaret hem bölge ülkelerinin güvenliği açısından stratejik konumda olduğunu söyledi.
Seçer, NATO bünyesinde görev yapan Rumen, İspanyol ve Alman subaylara, Mersin’i gezmelerini de önerdi. Mersin’in hem doğal güzellikleriyle hem tarihi ve kültürel mirasıyla önemli bir şehir olduğunu anlatan Seçer, “Bölgemizin yemekleri de lezzetlidir. Deniz ürünlerinde iddialıyız. Diğer taraftan Arap mutfağından Anadolu mutfağına, Balkan mutfağından Kafkas mutfağına birçok lezzeti burada tadabilirsiniz. Bunun temel nedeni, Mersin’in demografik olarak çeşitlilik arz eden bir kent olması. Mersin benim başkanlığım döneminde daha renkli bir kent olacak. Konuklarımız birkaç yıl sonra Mersin’i yeniden ziyaret ettiklerinde bu farkı kendileri de görecektir” dedi.
SNMCMG2 Grubu Komutanı Valentin Catalin Vlad da “Döndüğümde bu sıcak karşılamayı anlatacağım. Gösterdiğiniz bu dostane davranışın ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Türkiye’nin müttefikliğinin ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Gelecekte Türkiye’yi yine ziyaret etmek isterim. Hem bu dostluğun hem mutfağınızın tadını çıkarmak isterim” diye konuştu.
NATO grubunda yer alan FGS Fulda gemisinin Alman komutanı Mario Bewert ise 19 Şubat Çarşamba günü Almanya’da bir ırkçı tarafından gerçekleştirilen ve ölenler arasında Türk vatandaşlarının da bulunduğu saldırıdan dolayı üzüntülerini dile getirdi.
Ziyaret sonunda SNMCMG2 Grubu Komutanı Vlad, Başkan Seçer’e NATO logosunun olduğu bir plaket sunarken, Seçer de Mersin’in simgelerinden caretta caretta kaplumbağalarının resmedildiği bir kabartma tablo hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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