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Toroslar Belediyesinin kreşi açıldı

İHA

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Toroslar Belediyesinin kreşi açıldı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın seçim öncesinde söz verdiği projelerden biri olan kreş ve gündüz bakım evinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Korukent Mahallesi’nde bulunan kreşin açılışına, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Toroslar İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar, Toroslar İlçe Müftüsü Mehmet Cingöz, kurum müdürleri, STK temsilcileri, Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Başkan Yılmaz, "seçim öncesi söz verdiği 73 projesinden biri olan kreş ve gündüz bakım evini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Okul öncesi eğitimin, hayatın ilk ve en önemli basamağı olduğu bilinciyle çalışıyoruz. Çocuklarımızın, eğitimlerini sağlıklı bir ortamda almaları için kreşimizi okul öncesi eğitime uygun olarak hazırladık. Toroslar insanımızın en iyisini en güzelini hak ettiğini biliyoruz. Bu eğitim kurumunda çocuklarımıza güvenli, güzel ve kaliteli hizmet vermeyi amaçladık. Çok şükür ki kısa süre içerisinde bu kreşi hizmete açtık. Velilerimizden aldığımız geri bildirimler de olumlu yönde. Bu da bizi mutlu ediyor. Bir şairimizin de dediği gibi 'çocukların karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz ki verdiğimiz eğitim amacına ulaşabilsin.' İşte bizim de amacımız bu. Eğitimi önemsiyoruz. Sorumluluğumuzun bilincinde, en iyi okul öncesi eğitimi vermek ve çocuklarımıza da her açıdan faydalı olabilmek üzere hayata geçirdiğimiz kreşimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Böyle anlamlı bir açılışta yer aldığı için mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakam Ahmet Hikmet Şahin ise "Çocukların eğitimlerini doğru ellerde alması çok önemli. Şehidimiz Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek'in adını vererek anısını yaşattığı ve ilçemize bu kreşi kazandırdığı için Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum. Bu güzel adımı takdirle karşılıyorum. Bu vesileyle hayırlı olsun dileklerimi iletir, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim" diye konuştu.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Kreşte şehidin anısına hazırlanan köşe, şehit ailesini duygulandırdı. Şehidin ailesi Başkan Yılmaz'a şehidin anısını yaşattığı ve her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti. Yılmaz, "Bugün huzur içerisinde yaşayabiliyorsak şehitlerimizin kahramanlıkları sayesindedir. Bu yüce mertebeye ulaşmış şehidimizin anısını yaşatmak için kreşimizde bir köşe hazırlattık. Çocuklarımızın da eğitimlerini aldıkları bu kreşin adını taşıyan kahraman şehidimizi tanımalarını istedik. Gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın bu maneviyatla büyümesini önemsiyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.
2 yıl önce Bitlis'te şehit düşen Mersinli Jandarma Uzman Çavuş Durmuş Tek'in adının verildiği kreş ve gündüz bakımevinde, 06 yaş arasındaki çocuklara alanında uzman eğitimciler eşliğinde eğlenceli, sanatsal, kültürel ve sportif aktivitelerle dolu bir eğitim imkanı sunuluyor.

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