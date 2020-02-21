Mersin'de polise bıçaklı saldırı Alkollü şahıs ihbarına giden polis memuru, göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı

Mersin'de alkollü şahsın çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine olay yerine giden polis memuru, bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde alkollü bir şahsın çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine giden Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli polis memuru Mehmet Ali Ç. ile şüpheli şahıs A.C. arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında göğsünden bıçaklanan polis memuru ağır yaralanırken, 19 yaşındaki A.C. de yaralı ele geçirildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan polisin durumunun ağır olduğu bildirilirken, bacağından yaralanan zanlının ise tedavisinin Mersin Şehir Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

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