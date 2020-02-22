Mersin'de heyelan nedeniyle yol kapandı

Macron ve Merkel, İdlib için ateşkes istedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN'in Erdemli ilçesinde aralıklarla devam eden yağmur sonrası iki mahalleyi birbirine bağlayan yol, heyelan sonucu kapandı. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.

Gün boyu aralıklarla etksini devam eden yağmur sonrası ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Şahna ve Üzümlü mahallelerini birbirine bağlayan yol, heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Tonlarca ağırlığındaki kayaların, yolda araçların bulunmadığı sırada devrilmesi olası felaketin önüne geçti. Trafiğe kapanan yolun açılması için Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerce çalışma başlatıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.