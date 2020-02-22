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Barınakta sorun tespit edip, hayvan sahiplendiler

DHA

MERSİN'de, zaman zaman tepki çeken görüntülerin yaşandığı hayvan barınağını ziyaret eden bir grup hayvansever, belirledikleri eksikleri yetkililere bildirip köpek ve kedileri sahiplendi.

MERSİN'de, zaman zaman tepki çeken görüntülerin yaşandığı hayvan barınağını ziyaret eden bir grup hayvansever, belirledikleri eksikleri yetkililere bildirip köpek ve kedileri sahiplendi.
Büyükşehir Belediyesi'ne ait merkez Toroslar ilçesi Gözne yolu üzerinde bulunan Kaşlı Geçici Hayvan Barınağı'na yaklaşık 50 kişilik hayvansever grup inceleme gezisi yaptı. Barınakta hayvanseverleri, görevliler karşıladı. Hayvanlarla yakından ilgilenip besleyerek, bilgiler alan hayvanseverler, bir köpek ve 3 kediyi de sahiplendi.
Hayvansever grup adına konuşan Sevil Kumaş, hayvanların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için de bazı taleplerde bulunduklarını, bunu da gerekli yetkililere ilettiklerini söyledi. Kumaş, "Biz vatandaş ve hayvansever olarak üzerimize düşeni yaptık. Her zaman da bize düşeni yapmak zorundayız. Yine her zamanki gibi her geldiğimizde elimizden geldiği kadar kedi ve köpek sahipleniyoruz. Keşke gücümüz olsa da hepsini sahiplenebilsek. Bugün de 3 tane kedimizi sahiplendik. Köpek sahiplenen arkadaşlarımız da oldu. Burada kalan eski hayvanlar gidecek ki yenilerine yer açılsın. Hayvan sahipleneceklerin önceliği engelliler olsun. Hayvanları sahiplenelim, satın almayalım. Petshoplara prim vermeyelim" dedi.
Bu arada 3 yaşındaki golden cinsi kırması Dost adlı köpeği sahiplenen Mehmet Mol, "Ona bir kulübe yaptıracağız. Tıraş ettireceğiz. Zaten aşıları da tamam. Ona güzel bir yaşam alanı sağlayacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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