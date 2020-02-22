4 yaşındaki Öykü, yaşam mücadelesini kaybetti

MERSİN´in Tarsus ilçesinde kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki Öykü Buğlem Güngör, tedavi gördüğü hastanede 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Yeni Mahalle 4605 Sokak'ta meydana geldi. H.Ç. yönetimindeki 01 AAJ 444 plakalı kamyonet Öykü Buğlem Güngör´e çaptı. Kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi´ne kaldırılan küçük Öykü, durumu ağırlaşınca Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Yoğun bakım ünitesinde 2 gündür tedavisi süren Öykü Buğlem Güngör, sabaha karşı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları, hastane bahçesinde gözyaşlarına boğuldu. Küçük Öykü, Tarsus´ta toprağa verilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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