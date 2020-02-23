AK Parti Bozyazı İlçe Başkanı Taş, güven tazeledi

AK Parti Bozyazı İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresinde, tek listeyle gidilen seçimde Seçkin Taş, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Belediye Düğün Salonunda yapılan kongrede, divan başkanlığının oluşturulması ve protokol konuşmalarının ardından faaliyet ile mali raporların okunup oylamaya sunularak aklanması sonrası seçime geçildi. İlçe Başkanı Seçkin Taş, tek listeyle girdiği seçimlerde kongreye katılan 298 delegenin oyunu alıp, güven tazeleyerek yeniden başkan olurken, yönetim kurulu asil üyeliklerine ise Ümit Navgasın, Sabit Atik, Merve Gedik, Mustafa Ergin, Veysel Zırhlı, Sedat Güğül, Yaşar Öztürk, Mustafa Elkırmış, Hüseyin Martin, Gökhan Zor, Ayşe Uysal, Yılmaz Atmaca, Mustafa Ekinci ve Mehmet Yanık seçildi.

Taş, kongreye katılanlara teşekkür ederek, güvenlerine layık olmak için çalışacağını ifade etti.

Bozyazı İlçe Başkanlığı kongresine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın ile Zeynep Gül Yılmaz, İl Başkanı Cesim Ercik, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan ve partililer katıldı.

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