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Balıkçılar çiftlik balıklarının fiyatlarının artmasına tepkili Çiftlikte üretilen balıkların ...

İHA

Çiftlikte üretilen balıkların fiyatlarına toptan satışta çiftlik sahiplerinin yüzde 25 zam yapmasına, Mersinli balıkçılar tepki gösterdi. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Şu anda deniz balığını çiftlik balığından daha ucuz satıyoruz. Balık çiftliklerinin denetlenmesi lazım. Bu zammı biz kabul etmiyoruz" dedi.

Balıkçılar çiftlik balıklarının fiyatlarının artmasına tepkili Çiftlikte üretilen balıkların fiyatlarına toptan satışta çiftlik sahiplerinin yüzde 25 zam yapmasına, Mersinli balıkçılar tepki gösterdi Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat: "Şu anda deniz balığını çiftlik balığından daha ucuz satıyoruz" "Balık çiftliklerinin denetlenmesi lazım"

Çiftlikte üretilen balıkların fiyatlarına toptan satışta çiftlik sahiplerinin yüzde 25 zam yapmasına, Mersinli balıkçılar tepki gösterdi. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Şu anda deniz balığını çiftlik balığından daha ucuz satıyoruz. Balık çiftliklerinin denetlenmesi lazım. Bu zammı biz kabul etmiyoruz" dedi.
Şuandaki balık fiyatları ve çiftlik balıklarında yaşadıkları sıkıntıyla ilgili İHA muhabirine konuşan Başkan Polat, kış ayı olmasından dolayı balık çıkma oranında biraz düşüş yaşandığını söyledi. Bu arada da balık fiyatlarında yüzde 10 ile 15 arasında bir artışın olduğunu kaydeden Polat, "Ancak Akdeniz'de havalar düzelmeye başladı. Fiyatlarımızda hemen hemen eski şekline döndü. Şu anda fiyatlar sezonun ilk açılış fiyatlarına çok yakın. Her çeşit balığımız mevcut. Hamsiden, sardalyeden, barbunyadan, çinekop, levrek, çupraya kadar Akdeniz'de her türlü balığımız çıkıyor. Hamsi ile sardalye 1015 lira, barbunya 2530 lira arasında gidiyor. Fiyatlar gayet uygun. Havalar düzeldikten sonra daha da düşecektir" şeklinde konuştu.

"Bu kadar fiyat artışından dolayı halk bunu yiyemiyor"
Çupra ve levrek fiyatlarında biraz sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Polat, "Çiftlik çuprası ve levreğinde şu anda fahiş bir fiyat artışı var. Bu bizden kaynaklanmıyor. Kültür balığı olmasına rağmen son bir ay içerisinde toptan alışa yüzde 25 bir zam yaptılar. Bunu bizde halka yansıtmak zorunda kalıyoruz. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bu konuda bakanlıklarımıza çağrı yapıyoruz. Balık çiftliklerini denetlemeleri lazım. Kendi kafalarından böyle fahiş fiyat artıramazlar. Bu zammı biz kabul etmiyoruz. Ortada bir devalüasyon yok, ekonomik sistem çökmüş değil. Bunlar yıl içerisinde zaten peyder pey zam yaptılar. Biz bunu halka yansıtmadık. Bu kadar fiyat artışından dolayı halk bunu yiyemiyor. Şu anda deniz balığını çiftlik balığından daha ucuz satıyoruz. Böyle birşey olur mu? Normalde deniz balığı daha palalı olması lazım. Bu çiftlik balıkları neden yapılıyor. Halk ucuz balık yesin, ihracat yapılsın diye. Biz sadece balık çiftliklerinin kazanacağı böyle bir tekelleşmeyi kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"En ucuz çiftlik balığının fiyatı 30 lira"
Sezon açık olduğundan dolayı vatandaşların balığa ilgi duyduğunu kaydeden Polat, "Ancak çiftlik balıklarına ilgi yok. Çünkü şu anda en ucuz çiftlik balığının kilosu 30 lira. Buda Mersin'in en ucuz balık satış yeri olan balık pazarında bu fiyat. Çünkü 2526 liraya bize maliyeti var. Daha önce biz bunu 15 ile 18 lira arasında alıyorduk. Bu fiyatlar bu yıl içinde aldığımız fiyatlardır. Bir anda toptan 2526 liraya çıkardılar. Böyle bir zam sistemi olamaz. Bakanlıklarımız buna müdahale etmesi gerekir. Balık çiftliklerinin denetlenmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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