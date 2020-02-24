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Tarsus ve Çamlıyayla’da heyelandan zarar gören yollar onarılıyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, son dönemde yaşanan aşırı yağışlardan dolayı zarar gören ve heyelan oluşan yollarda hafriyat ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bağlı mahallelerde de asfaltlama çalışmaları yürütülüyor.

Tarsus ve Çamlıyayla’da heyelandan zarar gören yollar onarılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, son dönemde yaşanan aşırı yağışlardan dolayı zarar gören ve heyelan oluşan yollarda hafriyat ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bağlı mahallelerde de asfaltlama çalışmaları yürütülüyor.
Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım ekipleri Şubat ayının ilk haftası kırsalda etkili olan sağanak yağışlardan dolayı zarar gören Gülek Mahallesi Çelikli mevkiinde hafriyat ve box döşeme çalışması gerçekleştirdi. Söz konusu noktada kapanan yol trafiğe açıldı.
Çamlıyayla Korucak Mahallesinde heyelandan dolayı kapanan ve büyük zarar gören yol, Büyükşehir ekiplerinin özverili çalışmalarıyla açıldı. Yol üzerinde bakım çalışması yapıldı.
Yoğun şekilde kullanılan ÇamlıyaylaSebil bağlantı yolu üzerinde şarampol temizlik çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, yol üzerinde onarım çalışması da gerçekleştirdi.
Büyükşehir ekipleri, heyelandan zarar gören noktalardaki çalışmaların yanı sıra bağlı mahalle yollarında da asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ekipler, Tarsus'un Yenice Mahallesi ile Baltalı Mahallesi arasındaki grup yolunda asfaltlama çalışması yaparken, yine Karaçerçili ve Verimli mahalle yollarında da asfaltlama, bakım ve ıslah çalışmaları gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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