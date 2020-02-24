MESKİ görevlileri sorunları yerinde tespit ediyor

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'ne bağlı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren 185 mahalle ve 131 muhtarı ziyaret ederek mahallelerin sıkıntılarını ve eksikliklerini yerinde tespit etti.

MESKİ'den yapılan açıklamaya göre, muhtarlarla randevu alınarak gidilen ziyaretlerde, mahalle sakinleriyle muhtarlık ofisleri, kahvehaneler, işyeri, pazar gibi kalabalık alanlarda yüz yüze gerçekleştirilen sohbetlerde not alınarak, sıkıntılar ilgili birimlere bildiriliyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalle sakinleri dinlenirken, aynı zamanda yanlış bildiği konular hakkında bilgilendirilerek mahallenin sorunları olduğu konular hakkında gerekli açıklamalar yapılıyor.

Mahalle sakinlerinin varsa istek ve talepleri dinlenerek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmalarla ilgili birimlere bildiriliyor. CİMER’den gelen şikayetler üzerine gidilen ziyaretlerde sıkıntıların ne olduğu, nasıl çözülebileceğine dair muhtarlarla görüşülerek konuyla ilgili detaylı bilgi alınıyor.

“MESKİ olarak şehir merkezinden en kırsal noktalara kadar hizmet götürüyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşa yerinde hizmet ulaştırmak ve sıkıntılarına hızlıca çözüm bulmak adına önemli çalışmalara imza attıklarını belirten MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, “Gerçekleştirdiğimiz mahalle ziyaretleri ile vatandaşlarımızla iç içe olarak, onları da söze dahil edip sosyal bir yönetim anlayışı uyguluyoruz. Ziyaretlerde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, arzularını, taleplerini yerinde tespit edip, meseleleri çözme noktasında kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Mersin’in mahallerini karış karış ziyaret ettiğimiz gezilerimizde gerçekleştirdiğimiz sohbetlerle halkla kucaklaşıyoruz. Vatandaşlarımızdan bize gelen taleplerin notlarını alıyoruz ve talimatlarımızı gerekli birimlerimize veriyoruz. MESKİ olarak şehir merkezinden en kırsal noktaya kadar, sorumluluk alanımızdaki mahallelerimizin tamamına hizmet götürüyoruz. Mahalle sakinlerimizin taleplerini ve önerilerini dikkate alarak hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

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