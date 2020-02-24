Mersin’de "Bilinçli Teknoloji Kullanımı" ile "Profilim ve Kişiliğim" semineri

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü öncülüğünde Mezitli ilçesindeki okullarda eğitim gören öğrencilerin velilerine ve okul yöneticilerine yönelik olarak iki farklı seminer düzenlendi. Katılımcılara, siber güvenlik ve sosyal medya uzmanı Cüneyt Üre tarafından “Bilinçli Teknoloji Kullanımı” ve psikolog Mustafa Tepretmez tarafından da “Profilim ve Kişiliğim” adlı seminer verildi.

Yaklaşık bin kişinin yer aldığı seminere, Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ozan Soydan, okul yöneticileri ve veliler katıldı. Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği seminerle Mersin genelinde tüm okul öğrencilerine ve velilerine ulaşarak bilinçli teknoloji kullanımı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Ayrıca seminerden sonra Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Mersin Şubesi müzik grubu öğrencileri mini bir konser verdi. Günün sonunda Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Ozan Soydan, okul yönetimine ve müzik grubu öğrencilerine plaket, çiçek ve teşekkür belgelerini takdim etti.

Öte yandan, Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Mut Şubesi’nde eğitim gören öğrencilere yönelik, “Meslek Atölyesi ve Motivasyon” semineri de gerçekleştirildi. Seminere, meslek deneyimlerini paylaşmak üzere mimar Ümit Yalın, psikolog Mustafa Tepretmez, Gökhan Emre Cecemen, inşaat mühendisi Büşra Duman, avukat Meryem Diniç katıldı. Ayrıca seminerde Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de yer aldı. Seminerin sonunda, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hüseyin Bicen’in konuşmacı olduğu,“Meslek Seçimi, Eğitimde Yeni Teknoloji ve Motivasyon” adlı konferans düzenlendi.

Seminerde, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde hayata geçirilen sosyal hizmetlerden biri olan “Bir Ekmek Bir Çorba” projesi kapsamında öğrencilere sıcak çorba ikram edildi.

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