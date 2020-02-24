Başkan Tollu'ndan sınava giren öğrencilere moral ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Tollu'ndan sınava giren öğrencilere moral ziyareti

İHA

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediyenin kurs merkezince hazırlanan kayıt kabul sınavına giren öğrencileri ziyaret ederek moral verdi.

Başkan Tollu'ndan sınava giren öğrencilere moral ziyareti

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, belediyenin kurs merkezince hazırlanan kayıt kabul sınavına giren öğrencileri ziyaret ederek moral verdi.
Erdemli Belediyesi Kurs Merkezi 7. sınıflara yönelik 20202021 eğitim öğretim dönemi için hazırladığı kayıt kabul sınavını hafta sonu gerçekleştirdi. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da sınava girecek olan öğrencilere ve ailelerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, başarı dileklerini iletip çikolata ikramında bulundu. Tek tek derslikleri gezen ve öğrencilerin sınav kitapçıklarını da kendisi dağıtan Başkan Tollu, kurs merkezi önünde öğrencileri bekleyen velilerle de sohbet etti.
Öğrencilerin, eğitim hayatlarına devam ederken, belediyenin açmış olduğu ve alanında uzman öğretmenlerin görev aldığı ücretsiz kurs merkezinden azami surette istifade etmeleri gerektiğini söyleyen Tollu, "Şu an görüyoruz ve gördükçe de mutlu oluyoruz ki, bin 500 öğrencimiz açmış olduğumuz kurs merkezinde eğitim almak için burada sınava giriyor. Erdemli Belediyesi için bu büyük bir gururdur. Bizler de bugün çocuklarımızı yalnız bırakmadık, yanlarında olmak istedik, onlara sınav öncesi ikramda bulunduk, sınav kitapçıklarını dağıtarak başarı dileklerimizi ilettik. Gençlerimiz, çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onlar iyi eğitimler aldıkça geleceğimiz daha parlak, daha aydınlık olacaktır. Belediyemiz bünyesinde açmış olduğumuz kurs merkezi, öğrencilerimize eğitim anlamında kaliteli bir hizmet sunuyor. Kurs merkezimizde alanında uzman öğretmenlerimiz görev yapıyor ve öğrencilerimizle en iyi şekilde ilgileniyor" dedi.
90 sorudan oluşan ve 155 dakika süren kayıt kabul sınavına, bin 500 öğrenci başvurdu ve sınav sonuçları 25 Şubat Salı günü açıklanacak. Sınavda başarılı olan öğrenciler için kesin kayıt dönemi ise 215 Mart tarihleri aralığında olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de terk edilmiş fabrika binasının yıkımı yapıldı
YEREL HABERLER Mersin'de terk edilmiş fabrika binasının yıkımı ...
Mersin’de "Bilinçli Teknoloji Kullanımı" ile "Profilim ve Kişiliğim" semineri
YEREL HABERLER Mersin’de "Bilinçli Teknoloji Kullanımı" ile ...
Mezitli Belediyesi'nin piyano kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi'nin piyano kursuna yoğun ilgi
Mersin'de velilere 'Bilinçi teknoloji kullanımı' semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Mersin'de velilere 'Bilinçi teknoloji kullanımı' ...
Çamlıyayla'da gönüllü katılım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Çamlıyayla'da gönüllü katılım toplantısı yapıldı
MESKİ görevlileri sorunları yerinde tespit ediyor
YEREL HABERLER MESKİ görevlileri sorunları yerinde tespit ediyor
Yeşilboğaz: "Tarsus Adliyesi'nin hizmet çıtası yükseltilmeli"
YEREL HABERLER Yeşilboğaz: "Tarsus Adliyesi'nin hizmet çıtası ...
Tarsus ve Çamlıyayla’da heyelandan zarar gören yollar onarılıyor
YEREL HABERLER Tarsus ve Çamlıyayla’da heyelandan zarar gören yollar ...
Balıkçılar çiftlik balıklarının fiyatlarının artmasına tepkili Çiftlikte üretilen balıkların fiyatlarına toptan satışta çiftlik sahiplerinin yüzde 25 zam yapmasına, Mersinli balıkçılar tepki gösterdi Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat: "Şu anda deniz balığını çiftlik balığından daha ucuz satıyoruz" "Balık çiftliklerinin denetlenmesi lazım"
YEREL HABERLER Balıkçılar çiftlik balıklarının fiyatlarının ...
25 kadın otobüs şoförlüğü için direksiyon sınavından geçti
YEREL HABERLER 25 kadın otobüs şoförlüğü için direksiyon sınavından ...
'Kanser ve alzheimer’ tarihe mi karışıyor? Ankara Şehir Hastanesi Nükleer Tıp Kliniği Araştırma Görevlisi Dr. Demirhan Eski: "Yeni nükleer tıp yöntemleriyle artık hastalık yok, hasta var"
YEREL HABERLER 'Kanser ve alzheimer’ tarihe mi karışıyor? Ankara ...
Nureddin Sofi’nin türbesi restore edilecek
YEREL HABERLER Nureddin Sofi’nin türbesi restore edilecek
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 13 gözaltı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu
YEREL HABERLER Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu
Amatör lig maçında gerginlik; çevik kuvvet sahaya girdi
YEREL HABERLER Amatör lig maçında gerginlik; çevik kuvvet sahaya ...
Amatör lig maçında gerginlik; çevik kuvvet sahaya girdi
YEREL HABERLER Amatör lig maçında gerginlik; çevik kuvvet sahaya ...
İstinat duvarı yurdun üzerine devrildi, öğrenciler tahliye edildi
YEREL HABERLER İstinat duvarı yurdun üzerine devrildi, öğrenciler ...
DHA YURT - Mersin'de amatör lig maçının ardından gerginlik
YEREL HABERLER DHA YURT - Mersin'de amatör lig maçının ardından ...
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama
Tarsus İdmanyurdu - Başkent Akademi FK: 2-1
YEREL HABERLER Tarsus İdmanyurdu - Başkent Akademi FK: 2-1
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - Başkent Akademi FK: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - Başkent Akademi ...
Mersin’de kayısı ağaçları çiçek açtı
YEREL HABERLER Mersin’de kayısı ağaçları çiçek açtı
Gülnarlılar 'arabaşı etkinliği'nde buluştu
YEREL HABERLER Gülnarlılar 'arabaşı etkinliği'nde buluştu
Mersin´de 617 şişe sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin´de 617 şişe sahte içki ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X