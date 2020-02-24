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MDTO, Akdeniz Liman Kentleri Birliği’ne üye oldu

İHA

Mersin Deniz Ticaret Odası'nın (MDTO), merkezi Fransa'nın Le Havre kentinde bulunan Akdeniz Liman Kentleri Birliği'ne üye olduğu bildirildi.

MDTO, Akdeniz Liman Kentleri Birliği’ne üye oldu

Mersin Deniz Ticaret Odası'nın (MDTO), merkezi Fransa’nın Le Havre kentinde bulunan Akdeniz Liman Kentleri Birliği’ne üye olduğu bildirildi.
Odadan yapılan açıklamaya göre, MDTO, diyalog ve karşılıklı iş birliği ile kentler ve limanlar arasındaki ilişkileri geliştirmek üzere faaliyet gösteren Akdeniz Liman Kentleri Birliği’ne (Association Internationaledes Villes Portuaires AIVP) Türkiye’den üye olan ilk kurum oldu. Üyeliği, 20 Şubat 2020 tarihi itibariyle onaylanan MDTO, AIVP’te yönetim kurulu üyesi İskender Botros ile yönetim danışmanı Ezgi Biçer Uçar tarafından temsil edilecek.
Liman kentleri arasında iş birliği ve dayanışmayı geliştirmek üzere 30 yılı aşkın süredir Fransa’da çalışmalarını sürdüren Akdeniz Liman Kentleri Birliği’nin, 45 ülkeden 187 üyesi bulunuyor.
Liman kentlerini etkileyen iklim değişikliği, kruvaziyer piyasası dinamikleri, biyo çeşitliliği koruma gibi ekonomik, çevresel ve sosyal sorunlarla daha iyi mücadele edebilmek için yeni stratejilerin hayata geçirilmesi konusunda üyelerine destek olmak, uluslararası eksper networkü ile ihtiyaç duyulan alanlarda uzmanlık sunmak, teknik ve bilimsel altyapısı ile çalışma ziyaretleri ve kıyaslama etkinlikleri düzenlemek, UNCTAD, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlarla işbirliği sayesinde bu kuruluşlar nezdinde farkındalığı arttırmak gibi faaliyetleri bulunan AIVP, 'Dünya Liman Kentleri Ağı' olarak da biliniyor.
2018 yılında Kanada’nın Quebec kentinde düzenlenen Dünya Kentleri ve Limanlar Konferansı ile 'Gündem 2030'u kabul eden AIVP networkü, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sunmayı taahhüt ediyor. Üyeleri arasında, deniz ve nehir taşımacılığı altyapısı ve faaliyeti bulunan çok sayıda yerel yönetimin yanı sıra liman idareleri, meslek örgütleri, üniversiteler ve araştırma enstitüleri de bulunan AIVP, Bilbao, Anvers, Cenova gibi kentlerin katılımıyla 1988 yılında kuruldu. Hükümet dışı uluslararası örgüt (NGO) statüsünde faaliyetlerini sürdüren birliğin yönetim kurulu başkanlığı, 2015 yılından beri Brüksel Liman İdaresi Müdür Yardımcı Philippe Mattis tarafından yürütülüyor.
MDTO’nun, Akdeniz Liman Kentleri Birliği’ne üyeliği, Fransa’nın en önemli ve işlem hacmi en yüksek limanlarından biri olan Le Havre Limanı ile birlikte, Fransa’daki belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri geliştirme ve diyalog kanallarının güçlendirilmesi adına gerek Mersin gerekse ülke açısından önemli fırsatlar sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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